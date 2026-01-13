Legální trik, jak město může zaplatit rekonstrukci vašeho bytu a ušetřit vám statisíce
13. 1. 2026 – 12:06 | Magazín | Anna Pecena
Pravda o městských fondech na opravy bydlení, o které vaši sousedé nechtějí mluvit
Rekonstrukce bytu nebo domu nemusí být pro seniory finanční katastrofou. Ať už jde o výměnu oken, bezbariérové úpravy nebo třeba opravdové zateplení, může vám s tím pomoci město i stát – pokud víte, kam sáhnout a co žádat. V Česku existují programy, které mají pomáhat s opravami bytů a bytových domů a jejichž prostředky mohou ušetřit desetitisíce korun i pro vaše peněženky.
Městské fondy a byty bez bariér – realita, o které se mlčí
Mnohé města mají takzvané fondy rozvoje dostupného bydlení, které nejsou jen pro developerské projekty, ale i pro opravy a modernizaci bytů a domů, včetně bezbariérových úprav a výtahů. Radnice mohou tyto peníze použít na rekonstrukce domů ve svém vlastnictví a tím ulehčit seniorům, kteří tam žijí. Tyto prostředky přitom nemusí být veřejně vyzdvihovány – zůstávají často skryté v radničních dokumentech.
Když město čerpá peníze z Fondu rozvoje dostupného bydlení, může investovat do oprav společných prostor, fasád, střech či bezbariérových vstupů. A vy jako senior v takovém domě můžete mít z těchto oprav přímý užitek, aniž byste museli platit plnou cenu. To není státní dar „jen tak“, ale reálná úleva pro každého, kdo bydlí a platí náklady spojené s provozem svého bytu.
Státní programy a další peníze pro vaše opravy
Kromě městských peněz existují i státní dotační programy na zlepšení bydlení. Například program „Housing support“, který se zaměřuje na odstranění bariér při vstupu do bytových domů a instalaci výtahů, přispívá až polovinou uznatelných nákladů na úpravy bezbariérovosti a výtahy – a to až do stovek tisíc korun pro majitele bytových domů či společenství vlastníků jednotek.
Program Nová zelená úsporám a jeho podprogramy pak pomáhají domácnostem s energeticky úspornými opravami. Seniory s nižšími příjmy může podpora výrazně snížit náklady na zateplení, výměnu starých oken či topení a další úpravy, které se vyplatí i z hlediska budoucích úspor energií.
Jak začít a co nezanedbat
Prvním krokem je kontaktovat odbor bydlení na vaší radnici nebo správce vašeho bytového domu. Zeptejte se konkrétně na možnosti čerpání prostředků z funkčních fondů, jako je Fond rozvoje dostupného bydlení nebo jiné dotační programy, které město nabízí. Zejména pokud váš dům potřebuje opravu výtahu, zateplení nebo úpravy pro seniory, může mít nárok na realizaci s finanční podporou z těchto zdrojů.
V praxi to může znamenat významnou úsporu peněz i starostí – stačí ovšem mít informace a nebát se je využít. A právě to může udělat z drahé rekonstrukce bydlení zvládnutelný krok bez finanční zátěže, kterou byste si nemuseli dovolit.