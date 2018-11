Datum spjaté se spoustou utrpení i pádem zdi, u níž se umíralo

11:29

Památkáři odmítli zrušit památkovou ochranu železničního mostu na pražské Výtoni. České televizi to sdělil ředitel Národního památkového ústavu v Praze Ondřej Ševců. Most patří Správě železniční dopravní cesty, která ho chce kvůli špatnému stavu zbourat a na místě postavit kopii. To však bez sejmutí památkové ochrany není možné, informuje Česká televize.