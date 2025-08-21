Dnes je čtvrtek 21. srpna 2025., Svátek má Johana
Čokoláda, mobil, Netflix… Co se stane, když si zakážete radosti?

21. 8. 2025 – 13:15 | Magazín | Žanet Ka

Čokoláda, mobil, Netflix… Co se stane, když si zakážete radosti?
zdroj: Freepik.com
Dopaminový půst je pojem, který zní jako zázračná metoda, jak vyčistit hlavu a začít znovu. Trend, který se zrodil v prostředí Silicon Valley, se rychle rozšířil do světa. Podle jeho zastánců nám krátkodobé odříkání potěšení- ať už sociálních sítí, sladkostí či rychlého občerstvení- pomůže zklidnit přetížený nervový systém a obnovit schopnost soustředění. Jenže co je na tom skutečně věda a co marketingový trik?

Mýtus 1: Dopaminový půst vás zbaví dopaminu

Pravda: To je nemožné. Dopamin je klíčový neurotransmiter, který řídí nejen naši motivaci, ale i základní motorické funkce. Bez něj bychom se nedokázali hýbat, učit ani reagovat na podněty. „Půst“ tedy nemůže dopamin odstranit, spíše jde o snížení častých výkyvů jeho hladiny, které vznikají při opakovaném a rychlém uspokojování potřeb, typicky při scrollování sociálních sítí či při jídle bohatém na cukry.

Sacharidy
Magazín
Mozek spotřebuje 20 % energie a jeho palivem jsou sacharidy. Jíte ty správné? Většina lidí v tom má zmatek

Mýtus 2: Dopaminový půst léčí syndrom vyhoření

Pravda: Syndrom vyhoření má komplexní povahu. Je to kombinace dlouhodobého stresu, ztráty smyslu a emočního vyčerpání. Dopaminový půst může být podpůrným opatřením, protože omezení digitálních stimulů dává nervovému systému šanci na odpočinek. Nelze jej ale považovat za terapii. V případě vyhoření je nezbytný širší přístup: psychoterapie, změna pracovních návyků a někdy i farmakologická léčba.

Mýtus 3: Dopaminový půst znamená absolutní askezi

Pravda: Extrémní forma, kdy člověk tráví celé dny v tichu, bez knih, hudby či konverzace, není realistická ani zdravá. Smyslem není zbavit se všech příjemných podnětů, ale vědomě eliminovat ty, které nás nejvíce vyčerpávají a vytvářejí návykový vzorec. Pro většinu lidí je funkční například víkend bez sociálních sítí nebo omezení sledování notifikací.

Mýtus 4: Jde hlavně o zvýšení produktivity

Pravda: Dopaminový půst není nástroj „time managementu“. Pokud jej použijeme jen jako způsob, jak zvýšit výkon, hrozí, že se dostaneme do dalšího cyklu sebekontroly a hodnocení, který paradoxně vyvolává stejné dopaminové výkyvy. Smyslem je spíše znovuobjevení schopnosti soustředit se na jednu věc a prožívat ji plně.

Mýtus 5: Jde o moderní vynález

Pravda: V jádru nejde o nic nového. Lidé si od nepaměti dopřávali období „odstřižení“ od podnětů, ať už formou půstu, pobytů v klášterech, nebo odchodem do přírody. Novinkou je spíše digitální kontext: v době, kdy je většina našich impulsů spojena s technologiemi, se termín „dopaminový půst“ stal atraktivním označením pro starou praxi.

Kreativní deník
Magazín
Zapomeňte na klávesnici! Vědci tvrdí, že psaní rukou poráží moderní technologie

Dopaminový půst není magickým resetem mozku, ale může být užitečným experimentem, jak si uvědomit své digitální návyky a získat větší kontrolu nad tím, co nás pohání. Pokud se k němu přistupuje s rozumem a bez přehnaných očekávání, může posloužit jako jednoduchý, ale účinný nástroj psychohygieny.

Tipy, jak vyzkoušet dopaminový půst v praxi
  • Začněte zlehka: nemusíte hned vypnout vše. Zkuste jeden den bez sociálních sítí nebo bez sladkostí.
  • Stanovte si časový rámec: ideální je 24 hodin, pak si můžete prodloužit třeba na víkend.
  • Vyberte si jen jednu oblast: když omezíte jen to, co vás nejvíc „stahuje“ (např. notifikace, Netflix, káva), snáz vydržíte.
  • Nahraďte potěšení jiným: místo scrollování si pusťte podcast, zajděte na procházku nebo si čtěte.
  • Pozorujte změny: zapisujte si, co se s vámi během půstu děje, pomůže vám to pochopit vlastní návyky.
  • Buďte k sobě laskaví: nejde o výkon. Pokud „selžete“, nevadí, jde o cestu, ne o dokonalost.
Tagy:
mozek psychologie sociální sítě dopamin restart půst
Zdroje:
TheScientist, chronickezdravi.cz
Profilový obrázek
Žanet Ka
Píše pro magazín - od zdraví, přes mezilidské vztahy až po technologické novinky. Miluje outdoorové sporty, cestování a neustálé objevování - světa i možností.

