Lékař promluvil: Tohle se stane, když budete týden pít vodu s chia semínky
21. 8. 2025 – 13:47 | Zpravodajství | Alex Vávra
Chia semínka se stala hitem sociálních sítí – stačí je zalít vodou a vypít jako takzvanou „vnitřní sprchu“. Odborníci ale varují, že bez trpělivosti a správné přípravy mohou místo očisty způsobit spíš zažívací potíže.
Chia semínka nejsou žádnou novinkou na poli zdravé výživy, ale v poslední době se na internetu rozmohl nový trend, který jim dal přezdívku „vnitřní sprcha“. Stačí dvě lžíce semínek rozmíchat ve vodě, nechat asi 20 minut nasáknout, dokud se neobalí gelovou vrstvou, a poté vypít. Nadšenci na TikToku či Instagramu na tento postup přísahají, zejména ráno, protože má údajně pročistit tělo a nastartovat trávení.
Podle Daryla Gioffreho, specialisty na zdraví střev z New Yorku, který trend na TikToku odstartoval, trpí v USA zácpou zhruba 42 milionů lidí, především kvůli nedostatku vlákniny. „Stačí hrstka chia semínek v denní stravě — dvě lžíce do 180 ml vody s plátkem citronu — a může se zlepšit funkce vašeho trávicího systému,“ řekl pro Fox News Digital. Připomněl, že střevo se přezdívá „druhý mozek“, protože v něm sídlí až 80 % nervového a imunitního systému. Semínka jsou podle něj i zdrojem hořčíku, draslíku, vápníku či fosforu a obsahují také omega-3 mastné kyseliny, které pomáhají snižovat záněty, podporují funkci mozku a mohou pomoci i při depresích a výkyvech nálad.
Vláknina potřebuje čas a vodu
Dietoložka Alyssa Simpson z Arizony doporučuje vodu s chia semínky svým klientům, kteří nesnášejí jiné zdroje vlákniny, jako jsou luštěniny či brukvovitá zelenina. „Chia pudink může být sice chutný, ale je dost hutný a sytý. Když má někdo podrážděný žaludek, poslední, co chce, je celá miska něčeho takového,“ vysvětlila. Nápoj z chia semínek je podle ní lehčí a snáz stravitelný, zvlášť pro ty, kteří si teprve zvykají na vyšší příjem vlákniny. Doporučuje začít s jednou lžící semínek denně a postupně dávku zvyšovat.
Klíčové však je nechat semínka dostatečně dlouho nasáknout. Pokud je vypijete hned, mohou ve střevech nasávat tekutinu a místo očisty způsobit nadýmání či zácpu. „Bylo by to jako kdybyste do odpadu nasypali ovesné vločky bez vody – prostě to ucpe trubky,“ varuje Simpson. Podle ní vláknina potřebuje tekutiny, aby se mohla v těle posouvat dál, jinak jen „zůstane ležet jako kaše“. Proto platí pomalý a postupný přístup.
Dlouhodobý efekt, ne zázrak na počkání
O účincích chia semínek mluvil i britský lékař Karan Raj, který zdůraznil, že zázraky nelze čekat ze dne na den. Jedna lžíce obsahuje asi 5 gramů vlákniny, což sice prospívá střevnímu mikrobiomu, ale změny jsou jen dočasné, pokud semínka konzumujete krátce. „Pokud budete jíst jednu lžíci chia semínek denně po dobu týdne, pravděpodobně vůbec nic nepocítíte,“ říká Raj. Aby se dostavily trvalejší výsledky, je potřeba měsíce pravidelného příjmu vlákniny.
Výhody přitom mohou být zásadní: podle Raje vede zvýšení denního příjmu vlákniny o osm gramů k 22% snížení celkové úmrtnosti, o 16 % klesá riziko vzniku cukrovky 2. typu, o 18 % riziko mrtvice a o 15 % pravděpodobnost srdečních onemocnění. Chia semínka tedy rozhodně nejsou zázračnou pilulkou, která vyřeší všechno přes noc. Pokud se ale stanou součástí dlouhodobého jídelníčku a dopřejete jim čas i dostatek vody, mohou být jedním z jednoduchých způsobů, jak podpořit zdraví střev i celého těla.