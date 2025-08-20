Mozek spotřebuje 20 % energie a jeho palivem jsou sacharidy. Jíte ty správné? Většina lidí v tom má zmatek
20. 8. 2025 – 12:00 | Magazín | Žanet Ka
Pojďme si rozklíčovat, proč nejsou všechny sacharidy stejné, kde se skrývají a jak je využívat tak, aby vám sloužily, a nikoli škodily.
Sacharidy jsou strašákem diet a zároveň základním kamenem našeho jídelníčku. Někteří se jim vyhýbají jako čert kříži, jiní je konzumují bez rozmyslu. Pravda ale leží někde uprostřed: bez sacharidů by naše tělo nefungovalo. Jsou hlavním zdrojem energie, nezbytné pro mozek, svaly i imunitu. Záleží však na tom, jaké si vybíráte.
Co vlastně sacharidy jsou a proč je potřebujeme
Sacharidy jsou organické sloučeniny, které hrají v těle roli nejen „paliva“. Z chemického pohledu jde o jednoduché nebo složené cukry. Z pohledu našeho organismu je to zdroj okamžité energie: 50-70 % všeho, co jíme, tělo spálí právě na energetické procesy.
Ale tím jejich význam nekončí. Podílejí se na stavbě DNA a RNA, posilují pružnost šlach a chrupavek, neutralizují toxiny v játrech a regulují metabolismus tuků a bílkovin. A co je zásadní, pro mozek jsou prakticky jediným zdrojem paliva. Proto když je z jídelníčku zcela vyloučíte, pocítíte únavu, nesoustředěnost a podrážděnost.
Jednoduché vs. složité: rozdíl, který rozhoduje
Největší omyl spočívá v tom, že všechny sacharidy házíme do jednoho pytle. Přitom jejich účinek na tělo je dramaticky odlišný.
- Jednoduché (rychlé) sacharidy- najdeme je v bílém pečivu, cukrovinkách, limonádách či instantních kaších. Do krve vstupují okamžitě, což způsobí prudký vzestup cukru a následně i rychlý pokles. Výsledkem je vlna únavy, hlad a chutě na sladké. Patří sem ale i přirozené zdroje jako med, hroznové víno či mrkev- ty jsou pro tělo bezpečnější.
- Složité (pomalé) sacharidy- tělo je štěpí postupně, díky čemuž udržují stabilní hladinu glukózy v krvi a dlouhodobý pocit sytosti. Obsahují navíc vitaminy, minerály i vlákninu. Najdeme je v celozrnných obilovinách, luštěninách, zelenině nebo neslazeném ovoci.
A co vláknina?
Vláknina je zvláštní skupina sacharidů, které sice nedodávají energii, ale bez nich by naše střeva nefungovala. Funguje jako „kartáč“, podporuje trávení, snižuje cholesterol a je potravou pro prospěšné bakterie v tlustém střevě.
Kde se sacharidy skrývají
Pro lepší orientaci si to rozdělme do skupin:
- Obiloviny a pseudoobiloviny- celozrnný chléb, pohanka, ovesné vločky, quinoa či bulgur. Dodávají pomalé sacharidy a vlákninu.
- Luštěniny- čočka, cizrna nebo fazole obsahují kombinaci sacharidů a bílkovin.
- Zelenina- brambory či řepa patří k „škrobovitým“, zatímco brokolice, květák či dýně mají sacharidů minimum, zato spoustu vitaminů.
- Ovoce- jablka, hrušky či citrusy přinášejí cukry v kombinaci s vlákninou, která zpomaluje jejich vstřebávání.
- Jednoduché cukry- rafinovaný cukr, sladkosti nebo slazené nápoje, které tělu kromě energie nic nedají.
Kdo potřebuje více sacharidů
Ne každý má stejnou potřebu:
- Sportovci- aby doplnili energii svalům a zabránili únavě.
- Lidé s psychickou zátěží- mozek spotřebuje až 20 % veškeré energie.
- Děti a dospívající- pro růst a vývoj.
- Těhotné a kojící ženy- pro výživu dítěte i vlastní regeneraci.
Naopak lidé s nadváhou či vyšším věkem by měli množství omezit a více hlídat kvalitu.
Kolik sacharidů denně?
Obecná doporučení hovoří o tom, že 50-60 % denního příjmu energie by mělo pocházet ze sacharidů. U lidí s nadváhou či starších osob je vhodné podíl snížit na 40-50 %. Diabetici by měli být ještě opatrnější a volit zejména komplexní sacharidy.
Glykemický index: rychlost, která rozhoduje
Další klíč je glykemický index (GI)- tedy rychlost, s jakou potravina zvedá hladinu cukru v krvi.
- Vysoký GI (70 a více)- bílé pečivo, sladkosti, bílá rýže, bramborová kaše.
- Nízký GI (55 a méně)- luštěniny, zelenina, neslazené ovoce, celozrnné obiloviny.
Čím nižší GI, tím stabilnější energie a menší riziko ukládání tuků.
Rovnováha místo zákazů
Sacharidy nejsou nepřítel, naopak, jsou nezbytným palivem. Záleží jen na jejich kvalitě a množství. Pokud dáte přednost celozrnným obilovinám, luštěninám, zelenině a ovoci a omezíte rafinovaný cukr a bílé pečivo, uděláte pro své zdraví i postavu maximum.
Správné sacharidy vám dodají energii, ochrání srdce, podpoří imunitu a navíc pomohou udržet dobrou náladu. Takže až se příště budete rozhodovat mezi bílou bagetou a miskou ovesných vloček, vzpomeňte si: to první vás uspokojí na chvíli, to druhé vám vydrží celé dopoledne.