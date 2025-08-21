V areálu Na Bojišti dnes začíná čtyřdenní Trutnoff Open Air Festival
21. 8. 2025 – 12:22 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
V areálu Bojiště v Trutnově dnes odpoledne začne multižánrový hudební festival Trutnoff Open Air Festival.
Nejstarší hudební přehlídka svého druhu v zemi, jejíž začátky spadají do roku 1984, potrvá do neděle. Představí se přes šest desítek kapel a interpretů různých hudebních žánrů. ČTK to řekla organizátorka Marta Vrbová Věchetová.
Dnešními hlavními vystupujícími budou česká kapela Dymytry, Jasná páka s Davidem Kollerem a český rapper Redzed. V dalších dnech vystoupí například punková ikona a bývalý zpěvák kapely Sex Pistols John Lydon s Public Image Ltd, mongolská etno-metalová kapela Hanggai, Pražský výběr, Monkey Business, Pokáč, Visací zámek či americká kapela Public Serpents.
Oznámená britská heavy metalová legenda Saxon v Trutnově nevystoupí, protože kvůli vážné nemoci zpěváka Biffa Byforda musela kapela zrušit koncerty letní tour. Trutnovští jako náhradu za Saxon narychlo sehnali britskou dívčí heavy metalovou kapelu Girlschool, která na Bojišti vystoupí v sobotu.
Vedle toho na trutnovském Bojišti zazpívá i písničkář Michal Horák a zahraje i cimbálovka. To, že na festivalu mezi alternativními a undergroundovými kapelami či folkovými zpěváky zni i tvrdá muzika, se už stalo tradicí.
Na Bojiště do Trutnova se festival vrátil v roce 2023, když se předtím v letech 2020 až 2022 konal v Brně. V Trutnově se konal pravidelně do roku 2016, pak následovala tříletá pauza.
Základy festivalu položil Martin Věchet v říjnu 1984, kdy se ve Starých Bukách u Trutnova měl uskutečnit menší nezávislý festival. Hrát mělo ve venkovské hospodě několik undergroundových a polooficiálních kapel. Koncert však rozehnala Státní bezpečnost (StB).
Komunistická policie pak rozpustila i první neoficiální ročník festivalu ve Volanově u Trutnova v září 1987. Hudební aparaturu se tehdy podařilo schovat u disidenta Václava Havla v jeho chalupě na Hrádečku. Již jako prezident býval Havel po roce 1990 návštěvníkem festivalu a organizátoři akce jej prohlásili za svého náčelníka.