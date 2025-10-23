Dnes je čtvrtek 23. října 2025., Svátek má Teodor
Počasí dnes 17°C Dešťové přeháňky

Levný trik překoná drahé čističe. Recept našich babiček je pořád nepřekonaný

23. 10. 2025 – 17:54 | Magazín | Natálie Kozak

Levný trik překoná drahé čističe. Recept našich babiček je pořád nepřekonaný
zdroj: ChatGPT
Sledovat v Google Zprávách

Mastnota na kuchyňských dvířkách dokáže potrápit i ty nejpořádkumilovnější z nás. Naštěstí existuje jednoduché řešení, které zvládnete s tím, co už máte doma.

Když se vám ve vzduchu při vaření začnou vznášet mastné kapky, které usazují na kuchyňské lince a mění ji ve matný, lepkavý povrch, je čas na zásah. Nepotřebujete drahou chemii, stačí obyčejné ingredience.

Proč se skříňky vůbec mastí?

Každé smažení a vaření v kuchyni vypouští mikroskopické částečky tuku. Ty přilnou na dvířka a boční plochy skříněk, kde se spojí s prachem a vznikne tak neviditelný film, který postupně tvrdne, zanáší strukturu dřeva či laminátu a snižuje lesk i odolnost povrchu.

Burger
Recepty
Burgerová klasika v domácí kuchyni: od trhaného masa po dvojitou porci hovězího

Jak na to: roztok, který zabere

Namíchejte:

  • 1 l teplé vody
  • ½ hrnku běžného octa
  • 2-3 kapky běžného mycího prostředku na nádobí

Roztok dejte do rozprašovače nebo jen nasákněte měkkou mikroutěrkou. Aplikujte takto:

  1. Navlhčete hadřík, dobře vyždímejte.
  2. Přiložte na mastná místa na 2-3 min.
  3. Poté jemně přetřete danou plochu.

Výsledek: lesklé skříňky, bez šmouh, bez agresivních chemikálií.

Jak to funguje?

  • Kyselina v octu naruší tukové vazby a neutralizuje pachy.
  • Mycí prostředek obsahuje látky, které stáhnou tuk.
  • Teplá voda urychlí reakci, změkčí usazeninu a zkrátí čas čištění. A co víc: neohrožuje povrch, čistíte bezpečně i měkké materiály.

Úprava podle typu skříněk

  • Laminát / lakovaný MDF- poměr 1:1 (ocet:voda). Pozor na spáry, tam méně vlhkosti.
  • Masivní dřevo- 1 díl octa na 3 díly vody. Po čištění nezapomeňte dřevo přetřít suchou látkou a ošetřit olejovým přípravkem.
  • Vysoký lesk- použijte měkkou mikroutěrku (mikrovlákno), abyste nepoškrábali povrch.

  • Ultramatný nebo tzv. anti-fingerprint povrch- voda ani ocet se nedoporučují, pomůže čištění mikrovláknem s velmi jemnou strukturou.

Co když je film tuku už hodně ztuhlý

Na ztuhlý, starší a zaschlý tuk si připravte pastu: soda-voda (cca 2 lžíce soli sody na malou sklenici vody). Naneste na skříňky, nechte působit cca 10 min, poté otřete vlhkou látkou. Soda působí jako jemný „šmirgl“ bez poškození.

Úklid
Magazín
Nejlepší způsob na čištění odpadů máte doma, jen vám to nikdo neřekl

Výhody tohoto postupu

  • Rychlejší než speciální čističe.
  • Cena téměř symbolická.
  • Bez agresivních chemikálií, příjemnější pro vás i pro kuchyň.
  • Pokud postupujete pravidelně, zabráníte tvorbě silného tuku a tím prodloužíte životnost skříněk.

Otázky a odpovědi

Zničí ocet moje skříňky? Ne, pokud dodržíte doporučený poměr a po čištění skříňky důkladně vysušíte.

Jak často takto čistit? Ideálně jednou týdně, tuk se nestihne silně usadit a čištění je snadné.

Co s opravdu starým či velkým usazeninám? Použijte výše uvedenou sodovou pastu.

Můžu nahradit ocet citronovou šťávou? Ano, kyselina citronová funguje podobně a navíc zanechá svěží vůni.

Tagy:
znecisteni kuchyne domacnost domov úklid nábytek
Zdroje:
TopRecepty.cz, Dům a zahrada, zaliwie.pl
Profilový obrázek
Natálie Kozak
Astro, vztahy, zákulisní šum. Trocha mystiky, trocha drbů – vše pod jedním perem.

Předchozí článek

Čínský vlak překonal rychlost 650 km/h a chce atakovat bizarní hranici

Následující článek

Vyhrajte špičkovou televizi: Stačí lajknout a sdílet – nová past na seniory

Nejnovější články