Nepřesnost GPS je minulostí, nový norský systém slibuje odchylku 10 centimetrů
22. 10. 2025 – 16:37 | Magazín | Žanet Ka
Vědci z Norska vyvinuli technologii, která dokáže proměnit obyčejný chytrý telefon v nástroj s přesností profesionální navigace. SmartNav snižuje chybu GPS až o 90 % a otevírá cestu k bezpečnějším městům i autonomním autům.
Navigace ve městech je pro GPS stále výzvou. Úzké ulice, výškové budovy a odrazy signálu způsobují, že i ty nejmodernější mapové aplikace často ukazují polohu uživatele několik metrů od reality. Tým vědců z Norské univerzity přírodních a technických věd (NTNU) teď ale přichází s řešením, které by mohlo proměnit chytré telefony i hodinky v mimořádně přesné navigační nástroje.
Pod vedením Ardeshira Mohamadiho vyvinuli vědci systém, který dokáže snížit chybu GPS až o 90 %, tedy na méně než 10 centimetrů, a to i v hustě zastavěných městských oblastech. Výsledek je zásadní pro pěší navigaci, chytré městské systémy i autonomní vozidla, která potřebují polohovou přesnost na úrovni decimetrů.
Městské kaňony a odrazy signálu
Tradiční GPS se v městech potýká s tzv. efektem městského kaňonu, kdy vysoké domy odrážejí satelitní signály a ruší tak přesnost měření. Výsledkem je polohová odchylka, která může být i několik metrů. „Města jsou k satelitní navigaci nemilosrdná,“ popisuje Mohamadi. „Odražené signály matou přijímače, což komplikuje vše od navigace chodců po bezpečný pohyb autonomních systémů.“
SmartNav a PPP-RTK: revoluce v určování polohy
Na univerzitě NTNU vznikla platforma SmartNav, která využívá kombinaci satelitních dat, umělé inteligence a 3D modelů měst k dosažení přesnosti, jaká byla donedávna vyhrazena jen vojenským systémům.Základem je metoda PPP-RTK (Precise Point Positioning - Real-Time Kinematic), která propojuje globální dostupnost metody PPP s okamžitou přesností RTK. Výhodou je, že systém nevyžaduje složitou síť základnových stanic ani nákladné předplatné, funguje na běžných zařízeních.
SmartNav navíc zohledňuje fázi nosné frekvence satelitního signálu, která poskytuje mnohem přesnější informace než klasické kódové metody. V kombinaci s daty z Wi-Fi, mobilních sítí a 3D modelů budov dokáže technologie „předvídat“ zkreslení signálu a automaticky ho korigovat.
Partnerství s Googlem a testování v Trondheimu
Klíčovou roli v projektu hraje partnerství s Googlem, který poskytl přístup k 3D mapám více než 4 000 měst po celém světě. Díky tomu systém dokáže identifikovat budovy, které by mohly způsobovat odrazy, a přesnost upravit v reálném čase.
Testování probíhalo v Trondheimu, kde vědci srovnávali klasickou GPS s novou technologií. Zatímco běžné navigační systémy vykazovaly odchylku několika metrů, SmartNav se ve většině případů odchýlil od skutečné trasy o méně než deset centimetrů. „Pro autonomní vozidla je to rozdíl mezi bezpečnou a nebezpečnou jízdou,“ dodává Mohamadi.
Přesnost dostupná všem
Jedním z nejzajímavějších aspektů inovace je její kompatibilita s běžnými zařízeními- SmartNav lze implementovat do chytrých telefonů, hodinek či fitness trackerů. Díky tomu se technologie, která dříve vyžadovala drahou infrastrukturu, může brzy stát součástí každodenního života.
NTNU zdůrazňuje, že jde o krok k demokratizaci přesné navigace: od inženýrů přes sportovce až po běžné uživatele. Nový systém přináší nejen komfort, ale i vyšší bezpečnost a efektivitu pohybu ve městě.
Konec éry ztracených signálů
Pokud se projekt dočká komerčního nasazení, mohla by se navigace ve městech změnit k nepoznání. SmartNav neznamená jen přesnější polohu na mapě, ale i základ pro nové generace autonomních aut, dronů a chytrých městských technologií.
Díky kombinaci umělé inteligence, 3D modelování a pokročilých satelitních algoritmů se zdá, že éra, kdy GPS bloudila mezi paneláky, je u konce.