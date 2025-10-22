Bill Gates označil tři profese, které umělá inteligence nikdy nenahradí
22. 10. 2025 – 14:20 | Magazín | Žanet Ka
Umělá inteligence píše kód, skládá hudbu i navrhuje domy. Ale podle Billa Gatese stále existují oblasti, kde zůstane člověk jediným skutečným mistrem. Ve světě, který se zrychluje, zůstávají tři obory, kde se bez intuice, etiky a představivosti neobejdeme.
Zatímco umělá inteligence přetváří trh práce a proniká do všech odvětví od zdravotnictví po školství, zakladatel Microsoftu Bill Gates přichází s uklidňující zprávou: existují oblasti, kde člověk zůstane nenahraditelný. Podle něj jsou jimi programování, biologie a energetika- tři pilíře, které budou určovat, jak bude vypadat svět zítřka.
Gates ve svém blogu GatesNotes napsal, že kdyby dnes začínal kariéru od nuly, vybral by si právě jednu z těchto disciplín. Přestože generativní modely dokážou psát texty, tvořit kód či analyzovat obrovské množství dat, stále jim chybí něco podstatného- etický úsudek, tvořivost a schopnost vidět souvislosti. A právě tyto vlastnosti zůstávají doménou člověka.
Programování: jazyk budoucnosti
Pro Gatese je programování novou formou gramotnosti, stejně zásadní, jako bylo kdysi čtení a psaní. Kód je podle něj univerzálním jazykem současnosti, který propojuje telekomunikace, zdravotnictví i bezpečnost.A i když AI dnes zvládne generovat funkční kód během sekund, potřebuje lidskou kontrolu. „Umělá inteligence může psát, ale nerozumí důsledkům toho, co píše,“ varuje Gates. Programátor tedy není jen tvůrce softwaru, ale i strážce jeho integrity, který rozpozná předsudky, chyby či etické konflikty, které algoritmus nikdy nepochopí.
Biologie: věda, kterou algoritmus nepochopí
Gates nazývá biologii „vědou naší doby“. Právě v ní se odehrávají nejzásadnější změny, od úpravy genů přes biotechnologie až po personalizovanou medicínu.Tváří v tvář pandemickým hrozbám a novým chronickým nemocem je lidský úsudek nenahraditelný. Schopnost chápat živé systémy a rozhodovat se podle etických i emočních principů je něco, co stroj nedokáže replikovat. AI může pomoci analyzovat data, ale odpovědnost za rozhodnutí nese člověk.
Energie: budoucnost, kterou musíme navrhnout sami
Třetí oblastí, kterou Gates vyzdvihuje, je energetika. Změna klimatu z ní učinila klíčový strategický obor. Umělá inteligence dokáže optimalizovat provoz elektráren nebo analyzovat spotřebu, ale vymyslet nová řešení, jako například technologie pro zachytávání uhlíku či výrobu „zeleného“ vodíku, je stále lidský úkol.Podle Gatese se zde střetává technologie s odpovědností: „Energetické inovace nejsou jen technickým problémem, ale morální výzvou.“ Tato oblast podle něj nabídne tisíce pracovních příležitostí pro vědce, inženýry i vizionáře, kteří dokážou propojit ekonomiku s ekologií.
Umělá inteligence mění práci, ale člověka neruší
Podle zprávy Mezinárodní organizace práce (MOT) a polského institutu NASK, nazvané Generativní AI a pracovní místa, je zhruba 25 % pracovních pozic na světě ohroženo automatizací. Neznamená to však masovou ztrátu zaměstnání, spíše proměnu.AI přebírá rutinní úkoly, ale u profesí, které vyžadují kreativitu, úsudek a adaptabilitu, posiluje lidskou hodnotu. Nejvíce ohroženy jsou administrativní role, zatímco odolné zůstávají právě technické a vědecké obory, tedy ty, o nichž mluví i Gates.
Brána do nové éry
Gates tak nabízí optimističtější pohled na budoucnost: umělá inteligence nezničí lidskou práci, ale změní definici odbornosti. Člověk zůstane architektem významu, hodnot a odpovědnosti, což je právě to je dovednost, kterou žádný algoritmus nikdy nezastoupí.