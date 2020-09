Chystají se další opatření proti koroně, pro Němce je rizikové celé Česko

AKTUALITA - Aktuality autor: Lukáš Strašík

Německo už kvůli šíření koronaviru zařazuje na seznam epidemicky rizikových oblastí celé Česko. Příští týden se u nás dále omezí shromažďování, opatření dopadající na ekonomiku ale v plánu nejsou.

Ve středu Německo mezi rizikové oblasti s výskytem covidu-19 zařadilo k Praze a Středočeskému kraji s výjimkou Ústeckého a Moravskoslezského kraje všechny zbývající české regiony, nyní už je tedy na seznamu celé Česko.

Pro cesty z rizikových oblastí do Německa je požadován negativní test na koronavirus, nebo povinná karanténa s následným testem v Německu. Od října se karanténa bude vyžadovat plošně, ukončit ji bude možné až po pěti dnech negativním rozborem. Výjimky prozatím mají řidiči kamionů či pendleři, pokud nemají příznaky nemoci.

⚠️‼️ Bohužel to netrvalo dlouho. Německo právě rozhodlo o vyřazení zbylých dvou českých krajů (Ústeckého a Moravskoslezského) ze seznamu bezpečných oblastí. Za rizikovou tak považuje už celou ČR, a to s okamžitou platností. — Tomáš Petříček (@TPetricek) September 25, 2020

Ve čtvrtek vydalo varování před cestami do Prahy Rakousko, platit začne v pondělí. Českou republiku nebo její část mezi rizikové oblasti zařadily kvůli zhoršené epidemické situaci v posledních dnech i další státy, například Slovensko, Německo či Nizozemsko. Od pondělí bude negativní test vyžadovat při příletu z Česka také Řecko. Do Tuniska mohou nadále bez testů turisté cestující s cestovkami, test je naopak povinný pro Čechy, kteří se do země vydávají bez cestovní kanceláře.

Prymula plánuje další opatření

Podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) budou příští týden v Česku vydána další opatření omezující shromažďování. Dotknou se podle něj hlavně volnočasových aktivit, opatření dopadající na ekonomiku v plánu nejsou.

"Opatřeními, která jsme udělali, jsme schopni reprodukční číslo srazit někam k 1,2. Ale potřebujeme ho dostat pod jedna," řekl Prymula. Reprodukční číslo udává, kolik lidí infikuje jeden člověk s nákazou. Nyní je 1,4. Reprodukční číslo pod jedna znamená, že se počet nakažených bude snižovat.

I přes chystané zpřísnění opatření ale Prymula uvedl, že nárůst počtu nových případů nemoci covid-19 z minulého týdne nyní zpomalil. Než budou počty případů covidu přijatelné, ale bude podle něj trvat ještě dva měsíce. Období nárůstu a poklesu prý skončí v polovině roku 2021.

Většina okresů na mapě hodnotící regiony podle rizika nákazy je oranžová, což značí druhý stupeň nebezpečí. Praha zůstala červená, tedy nejrizikovější, zhruba 20 okresů je zelených v prvním stupni.