Vláda schválila pravidla kurzarbeitu, za čtvrtek opět skoro tři tisíce nakažených

AKTUALITA - Aktuality autor: luk

Česká vláda schválila nová pravidla kurzarbeitu, která by mohla platit od listopadu a navázala by na program Antivirus. Ve čtvrtek mezitím v Česku přibyly další téměř tři tisíce nakažených covidem-19.

Kurzarbeit představuje zkrácenou práci při ekonomických potížích, kdy podnik platí lidem za odpracované hodiny a stát jim poskytuje část výdělku za neodpracovaný čas.

Podle nových pravidel by pracovník mohl zůstat doma až čtyři dny v týdnu, za neodpracované hodiny by dostával 70 procent čistého, nejvýš ale do celostátní průměrné mzdy. Podpora by se mohla vyplácet maximálně rok a dostat by ji mohli zaměstnanci se smlouvou na dobu neurčitou, kteří jsou v podniku aspoň čtvrt roku. Zdravotní pojištění by se platilo z celého běžného výdělku. Třetinu doplatku za neodpracovaný čas by hradil pracovník, dvě třetiny zaměstnavatel.

Kurzarbeit by ve státě, regionu či vybraném odvětví mohla povolit vždy jen vláda po projednání v tripartitě. Využíval by se při vážném ohrožení ekonomiky, přírodní pohromě, epidemii, kyberútoku apod. Zavedení kurzarbeitu by nahradilo sérii jednorázových pravidel a podpor trvalým systémovým řešením.

Pravidla upravuje novela o zaměstnanosti, kterou ještě musí schválit parlament a podepsat prezident. Podle poslední verze by přesné podmínky nastavila vláda ve svém nařízení. Stanovila by region, odvětví, rozsah zkrácené práce i dobu, po kterou by stát část mzdy vyplácel.

Odboráři a zaměstnavatelé s nastavením nesouhlasí a budou usilovat o to, aby se při projednávání ve Sněmovně upravilo. Podle odborů je příspěvek pro pracovníky nízký, firmy zase odmítají platit odvody i za dobu, kdy zaměstnanec nepracuje.

Ve čtvrtek přibyly téměř tři tisíce nakažených, obětí je 567

Ve čtvrtek přibylo v Česku 2913 nových případů koronaviru, což je druhý nejvyšší denní nárůst od začátku epidemie. Nakažených je aktuálně 30 425, od března jich bylo celkem 58 374. Od začátku září zemřelo 142 lidí s koronavirem, celkem je obětí 567. Nejhorší situace v posledních dnech je v Praze a okolí.

Od čtvrtka platí v celé zemi mimořádná opatření. Restaurace a bary musí mít zavřeno od 22:00 do 06:00. Počet diváků na venkovních sportovních a kulturních akcích je omezen na 2000, na vnitřních na 1000 sedících lidí. Venkovní akce na stání se mohou konat pouze do účasti 50 osob, nadále platí zákaz vnitřních akcí na stání pro více než 10 osob. Výjimkou jsou schůze ústavních orgánů, soudů, výstavy nebo trhy a veletrhy.