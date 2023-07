Chcete zažít vulkanickou erupci na vlastní oči? Těchto šest sopek vám to umožní

Před několika dny se probudila na Islandu sopka Fagradalsfjall. Její epickou podívanou si nenechala ujít řada zvědavců. Existují však bezpečnější příležitosti k pozorování aktivních vulkánů a jejich běsnění.

Sopka Fagradalsfjall vybuchla v pondělí 10. června na islandském poloostrově Reykjanes. Matthew Roberts z tamního meteorologického úřadu IMO podle agentury Reuters ubezpečil, že se jedná o malou erupci. I když lidem v regionu bezprostřední nebezpečí nehrozí, neměli by se do oblasti vydávat. Mohou tam totiž být vysoké koncentrace sopečných plynů. Navzdory varování úřadů však „lávová show“ nalákala asi 30 kilometrů od hlavního města řadu nadšenců.

Jak podotýká list The National, lidi odnepaměti přitahuje síla přírody schopná přinášet destrukci a nejistotu, ať už hovoříme o sopečných erupcích či bouřích. Jedná se však o nebezpečnou zálibu. Pokud chcete tuto podívanou spatřit na vlastní oči, měli byste si alespoň zjistit poslední aktualizace o dané sopce. Existují ale místa, kde lze vidět erupci s riziky minimálními.

Ve střední Kostarice leží stratovulkán Arenal starý pouze 7 500 let a vysoký přes 1 600 metrů. Do roku 2010 se pyšnil statusem nejaktivnějšího vulkánu Kostariky. Poblíž svahů hory se například můžete projet na koni. Pokud však dáváte přednost spíše relaxaci, na úbočí vulkánu, nabízí své služby luxusní hotel Tabacon Thermal Resort and Spa, kde se můžete vykoupat v bazénu geotermálně vyhřívaném samotným Arenalem.

Ať vyhraje ta nejaktivnější

Pravidelně, leč slabě vybuchuje sopka se třemi krátery Stromboli, která vyčnívá na stejnojmenném ostrově (součást Liparského souostroví) v Tyrhénském moři. Sopka je ve skutečnosti malá, na výšku měří pouze 924 metrů nad mořem. Je však známa jako maják Středozemního moře, neboť už nejméně 2 500 let chrlí fontány lávy. Na túry při západu slunce vás vezmou místní průvodci, kteří jsou na hrozby vulkánu zvyklí. Sledovat tento „lávový ohňostroj“ však lze i z bezpečí výletních lodí na moři.

Hitem mezi milovníky sopek pak je havajská Kilauea. Jde o jeden z nejaktivnějších vulkánů na světě a jednu z pěti štítových sopek utvářejících ostrov Havaj, který stále roste díky nepřetržitému proudění lávy do oceánu. Sopku můžete pozorovat z Národního parku Havajské vulkány. I když je Kilauea aktivní, turistům nebezpečí díky pečlivému monitorování a komplexním bezpečnostním opatřením nehrozí.

Pacaya leží asi 30 kilometrů jižně od hlavního města Guatemaly – Ciudad de Guatemala – a je jednou z nejaktivnějších sopek Střední Ameriky. Klasifikována je jako komplexní stratovulkán tyčící se do výšky 2 552 metrů. Několik turistických společností poskytuje výlety s průvodcem až k vrcholu sopky přes sopečný popel a lávová pole. Nabízejí tedy bezprostřední zážitek a překračují tenkou hranici mezi „nebezpečím a poezií“, píše The National.

Jeden z nejžádanějších vulkanických zážitků na světě nabízí Národní park Bromo Tengger Semeru na ostrově Jáva v Indonésii. Je domovem pěti sopek, z čehož čtyři zůstávají aktivní. Nejznámější z nich je Bromo o výšce 2 329 metrů. Dostanete se k ní z měst Surabaya, Malang a Probolinggo. Prohlídky se většinou konají za úsvitu, aby si návštěvníci užili pohled na východ slunce osvětlující kalderu a nejvyšší horu Jávy ­Semeru, současně aktivní stratovulkán s nadmořskou výškou 3 676 metrů.

Nejdostupnější aktivní sopkou planety pak je hora Yasur. Návštěvníci se mohou přiblížit na 200 metrů od jejího hlavního průchodu. Nachází se na vanuatském ostrově Tanna v jižním Pacifiku. K hoře musí návštěvníci absolvovat drsnou dvouhodinovou cestu. Vede přes divoké lesy a pusté popelové plochy. Návštěvníci zde mohou spatřit Peléiny vlasy nebo vlasy bohyně Pelé, specifický typ čedičového sopečného skla v podobě tenkých vláken vznikající během výlevných sopečných erupcí.

Sopka Yasur | zdroj: Profimedia