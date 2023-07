Podle Medianu by volby i v červnu vyhrálo ANO, lidovci na dlouhodobém minimu

Volby do Poslanecké sněmovny by podle aktuálního volebního modelu agentury Median vyhrálo hnutí ANO se ziskem 35,5 procenta hlasů. V dolní parlamentní komoře by tak obsadilo 87 křesel. Strany současné vládní koalice mají v součtu podporu 37,5 procenta lidí. Součet zahrnuje i lidovce, jejichž podpora v průzkumu klesla na dlouhodobé minimum dvou procent a kteří by se v případě samostatné kandidatury do dolní parlamentní komory nedostali.

Ve sněmovně by zasedli zástupci šesti politických stran a hnutí. I bez lidovců by strany nynější vládní koalice měly 92 poslaneckých mandátů. Preference hnutí ANO oproti předchozímu šetření vzrostly o jeden procentní bod. Preference druhé ODS naopak mírně klesly, aktuálně by občanští demokraté získali 14 procent hlasů, o procentní bod méně než v květnu. Třetí by ve volbách skončili Piráti, kterým průzkum přisuzuje zisk 11 procent. Patrný je nárůst preferencí hnutí SPD, které by získalo podporu desetiny voličů, zatímco dva předchozí průzkumy mu přisuzovaly o 1,5 procentního bodu méně. Ostatní strany se pohybují na hranici zvolitelnosti do sněmovny či pod ní. Hnutí STAN by dostalo podle průzkumu 5,5 procenta a TOP 09 pět procent hlasů. Sociálním demokratům by dala hlas čtyři procenta voličů. Zelení, komunisté, Trikolóra a Přísaha by získali shodně 2,5 procenta hlasů. Statistická odchylka činí půl procentního bodu u malých stran a až 3,5 procentního bodu u největších stran. Na dlouhodobé minimum v průzkumu Medianu se propadla KDU-ČSL. Hlas by jí ve sněmovních volbách dala dvě procenta voličů. „Mezi podporovateli lidovců je ovšem patrná vysoká volatilita a preference této strany se dlouhodobě pohybují mezi dvěma až šesti procenty,“ uvádí Median. Celkem by pětice nynějších vládních stran posbírala 37,5 procenta hlasů, zatímco v květnovém průzkumu měly 41 procent. Současná sněmovní opozice, tedy ANO a SPD, si naopak jako celek polepšila o 2,5 procentního bodu na 45,5 procenta. Rozložení mandátů v hypotetických červnových volbách vychází v modelu Medianu stejně jako v předchozím měsíci. ANO by mělo 87 mandátů, ODS by získala 37 křesel, SPD 21, Piráti 26, STAN 15 a TOP 09 by měla mandátů 14. Rozložení mandátů nezohledňuje případné předvolební koalice. Autory výzkumu zajímal i voličský potenciál jednotlivých politických subjektů. Pokud by hnutí ANO získalo hlasy od všech voličů, kteří ho plánují volit a nevylučují účast ve volbách, získalo by 40 procent hlasů. Volební potenciál občanských demokratů činí 21 procent a v případě Pirátů 19,5 procenta. Následují Starostové s potenciálem získat 16 procent hlasů, SPD s 15 procenty a TOP 09 s 12,5 procenta. Sociální demokraté mají potenciál oslovit desetinu voličů. Průzkum se konal mezi 12. a 30. červnem. Zapojilo se do něj 1007 respondentů ve věku 18 let a více. Mohlo by vás zajímat Květnový volební model agentury Median: Změny jsou minimální

