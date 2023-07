Hodinové čekání pod sluncem. Athénská Akropolis zavede opatření proti návalu turistů

Kvůli nekonečným davům turistů obdivujících slavnou athénskou Akropolis a extrémnímu horku připravují řecké úřady u památky nová opatření. V plánu mají zavést časové sloty, zřídit zastíněná místa a rozdávat vodu zdarma.

Řecko patří mezi nejoblíbenější turistické destinace, přičemž hlavně v posledních letech čelí overturismu, tedy nadměrnému turismu. Počet turistů v Řecku aktuálně překonává předpandemické období.

Nejvíce navštěvovanou tamní památkou je 2500 let stará athénská Akropolis. Podle řeckého statistického úřadu ELSTAT ji loni navštívily tři miliony lidí, během pandemie v roce 2021 jich přitom bylo jen 1,2 milionu. Během června navštívilo Akropoli denně 17 tisíc lidí. Řecká ministryně kultury Lina Mendoniová konstatovala, že návštěvnost památky se zvýšila v červnu a začátkem července o 80 procent v porovnání s rokem 2019.

Odborníci již dříve upozorňovali, že nadměrná turistika památku ohrožuje. Podle nevládní organizace World Heritage Watch (WHW) postrádá Akropolis plány na řízení počtu návštěvníků požadované Úmluvou o ochraně světového dědictví OSN, jíž je Řecko signatářem.

Předseda WHW Stephan Doempke podle deníku The National rovněž upozornil, že overturismus Akropoli, která „není v dobrém stavu“, ohrožuje. To ještě podle něj zhoršil dva roky starý betonový chodník. Ten měl podle ministerstva ulehčit přístup k památce vozíčkářům a snížit množství úrazů. Doempke však zastával názor, že měl ve skutečnosti zvýšit množství turistů, proto označil projekt za nezodpovědný.

Fronty pod spalujícím sluncem

Mendoniová uvedla, že ministerstvo chystá opatření v podobě časových slotů. Ty rozprostřou návštěvníky v čase a omezí dobu, kterou smějí u památky strávit. Opatření se bude týkat jak jednotlivců, tak organizovaných skupin. „Projekt je připraven… realizován by mohl být do konce července,“ řekla Mendoniová. Situaci na místě zhoršily velké výletní lodě, které přivážejí do Athén tisíce turistů. Často se vyloďují stovky lidí současně.

Ioannis Mavrikopoulos, který pracuje na Akropoli více než 30 let jako strážce, uvedl, že někdy dorazí dva až tři tisíce návštěvníků ve stejnou dobu. Ti pak čekají ve frontách pod spalujícím sluncem někdy i déle než hodinu. Lidé zde podle průvodců často omdlévají a vzhledem k přetíženosti místa se tam špatně dostává pomoc. Mendoniová uvedla, že na některých místech proto bude zřízen stín a zaměstnanci Červeného kříže budou zdarma rozdávat vodu.

Národní meteorologická služba EMY vydala ve středu výstrahu před šestidenní vlnou veder s teplotami dosahujícími maxima 43 stupňů Celsia koncem týdne. Některá venkovní archeologická naleziště mohou být podle ministerstva v nejteplejších hodinách uzavřena.

Zaměstnanci Akropole upozornili, že jakákoli opatření je vhodné zavádět až po skončení sezóny, nikoli v jejím průběhu, neboť to může vést k chaosu. Řecko počítá s tím, že cestovní ruch pomůže ekonomice, která se vzpamatovává z desetileté dluhové krize.