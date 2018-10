VIDEO MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Chcete vidět všechny svaté? Zkuste to s novou hrou, které požehnal sám papež.

Pokémon Go je nejúspěšnější mobilní aplikací všech dob a stále ji po celém světě hrají desítky milionů lidí. Z tohoto úspěšného krajíce si zjevně chce kousek uhryznout i katolická církev. Vatikán nyní přišel s vlastní variantou této hry, při níž se nehledají obludky, ale svatí a biblické postavy. Hra je k dispozici zdarma pro iOS a Android se jmenuje Follow JC Go ("Follow Jesus Christ Go").

Při hledání Pokémonů hráči používají kamery ve svých mobilních telefonech a pátrají ve svém okolí po šeredných japonských figurkách známých z neméně přiblblého seriálu. Nachlup stejně funguje i aplikace Follow JC Go , která rovněž využívá GPS pro určení pozice hráče a postav. Prostředí se tak stává součástí hry, již lze hrát kdekoliv na světě.

Jakmile hráč "uloví" svatého nebo jinou biblickou postavu, musí jim odpovědět na záludné otázky. Třeba správně zařadit citát z bible. Když odpověď trefí, postavy se přidají do jeho evangelizačního týmu (e-team). Tento tým pak má pomoci zvládnout příslušné úkoly.

Pokud hráč třeba míjí kostel, je vyzván k tomu, aby se pomodlil. Po splnění úkolu je odměněn penízky, jež pak může věnovat na charitu. Hráči sbírají také virtuální vodu, jídlo a duchovno, což je ve hře posiluje.

Kolik to celé stálo a kdo na tom dělal?

Vývoj aplikace přišel na půl milionu dolarů a financovali jej sponzoři a soukromí dárci. Pracovalo na ní 43 designérů, teologů, expertů na bibli, církevních historiků a techniků. Podle katolických webových stránek CruxNow na vývoji strávili 32 tisíc hodin po dobu více než dvou let.

Hra byla vytvořena v rámci příprav pro účastníky Světových dnů mládeže, které se uskuteční 22.-27. ledna v Panamě. Však také hru podpořil i panamský arcibiskup Domingo Ulloa. K dispozici je zatím ve španělštině, další jazykové verze (anglická, italská a portugalská) se připravují.

Hře požehnal i papež František

Papež František už hře požehnal, o technologii se ale přitom sám moc nezajímá, říká Ricardo Grzona, výkonný ředitel katolické nadace Ramón Pané, která hru vyvíjela. "Pochopil ale, čeho chceme touto aplikací dosáhnout – zkombinovat techniku s evangelizací."

"Mezi mladými lidmi dnes všechno funguje přes chytré telefony. Chtěli jsme být u toho a nabídnout jím výchovnou interaktivní videohru s náboženskou tematikou," vysvětluje Grzona.

Follow JC Go není samozřejmě jediným klonem úspěšné hry. Na stejném principu fungují aplikace Jurassic World Alive, Draconius Go, The Walking Dead: Our World, Ghostbusters World a další.