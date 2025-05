Dle studie vědců z CEITEC může strava matky v těhotenství ovlivnit tvarování mozkové kůry a slovní inteligenci potomka

1. 5. 2025 – 8:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Strava matky v těhotenství může ovlivnit tvarování mozkové kůry a slovní inteligenci potomka v jeho dospělosti.

Nasvědčuje tomu výzkum vědeckého týmu pod vedením Kláry Marečkové z institutu CEITEC Masarykovy univerzity v Brně. Studie poukazuje na to, že zdravější, protizánětlivá výživa může podpořit vývoj mozku a jazykových schopností budoucích generací. Publikoval ji časopis Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry.

Studie pomocí magnetické rezonance a neuropsychologických vyšetření sledovala 179 mladých dospělých narozených na počátku 90. let na jižní Moravě. Vědci analyzovali údaje o stravě matek v období těhotenství a hledali souvislost s IQ a strukturou mozkové kůry potomků. Výsledky ukázaly, že čím více zánětlivých potravin matka v těhotenství konzumovala, tím nižší měl její potomek verbální IQ ve věku 28 až 30 let.

"Naše zjištění ukazují, že výživa matky v těhotenství může mít překvapivě dlouhodobý dopad na vývoj mozku dítěte – až do jeho třicátých let. Ovlivnit lze zejména verbální schopnosti, které jsou důležité pro komunikaci, vzdělávání i pracovní uplatnění," uvedla Marečková.

Mezi potraviny s vysokým indexem zánětlivosti patří třeba uzeniny, smažená jídla, cukrovinky, sladké nápoje, bílé pečivo nebo vysoce zpracované potraviny, třeba chipsy a instantní jídla. Nízký zánětlivý index mají ovoce a zelenina, celozrnné produkty, luštěniny, ryby, ořechy a semena nebo olivový olej.

Vliv zánětlivé stravy se podle studie projevil i na záhybech mozkové kůry, takzvané gyrifikaci, která odráží vývoj mozku v prenatálním období a prvních měsících života. Změny byly u mužů výraznější než u žen. Vliv se projevil hlavně v oblasti spojené s porozuměním řeči či textu a pamětí.

Změny ve strukturách mozku podle autorů studie částečně vysvětlují, proč děti matek s více zánětlivou stravou dosahovaly nižších výsledků v testech verbálního IQ. Jinými slovy, vliv stravy matky se "otiskl" do struktury mozku dítěte, a ta pak ovlivnila jeho jazykové schopnosti v dospělosti.

"Tyto výsledky naznačují, že podpora protizánětlivé stravy v těhotenství může být účinným nástrojem veřejného zdraví pro zlepšení kognitivního vývoje budoucích generací," doplnila v tiskové zprávě spoluautorka studie Samantha Dawsonová z Deakinovy univerzity v Austrálii.