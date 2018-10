Kde domov můj? Dům zaslíbený Františku Škroupovi je k výročí republiky v dezolátním stavu

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Počáteční slova české a dříve i československé hymny "Kde domov můj" získávají při pohledu na zničený dům zasvěcený skladateli Františku Škroupovi nový rozměr. V roce 1928, k 10. výročí republiky, jej postavili lidé z veřejné sbírky, o devadesát let později je dům na spadnutí, píše Robert Břešťan na webu Hlídací pes.

I když si Česká republika velkolepě připomíná rovných sto let od vzniku Československa, na Škroupův dům se dlouho zapomínalo.

Dům je v majetku obce Osice, kde se v roce 1801 Škroup narodil. Jako společenské a kulturní centrum, kde se například hrálo divadlo, sloužila stavba zhruba do roku 1951. V dalších desítkách let se budova využívala pro to, na co se zrovna hodila. Od holičství přes klubovnu Socialistického svazu mládeže, poštu, knihovnu, kino až po tělocvičnu.

Nemovitost stále chátrala, po desetiletí do ní nikdo neinvestoval (prohlédněte si fotogalerii níže).

Posledních 25 let je kvůli svému havarijnímu stavu budova uzavřena a nepřístupná. Před dvěma lety se počítalo s tím, že dům čeká už jen demolice.

Až letos rada Královéhradeckého kraje souhlasila s tím, že s obcí Osice uzavře darovací smlouvu a dům s přilehlými pozemky kraj převezme. Na opravu by pak mělo jít 15 milionů korun a do vlastnictví by Škroupův dům poté získalo Muzeum východních Čech.

K stoletému výročí se ani zahájení oprav ovšem zcela jistě nestihne. Když vše půjde dobře, a z projektu nikdo necouvne, mohla by se stavba spojená s osobností muže, jehož jméno se učí každý školák, dočkat znovuoživení v roce 2020.

Robert Břešťan pro Ústav nezávislé žurnalistiky