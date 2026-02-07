Česká televize tasila těžký kalibr: V novém komediálním seriálu hraje hvězda vedle hvězdy
7. 2. 2026 – 8:02 | Magazín | Jiří Rilke
Česká televize se do boje o diváckou přízeň pustí s celou řadou novinek, mezi nimi i se seriálem s hvězdným obsazením.
Některé televizní stanice se možná mohou snažit o reformy, pravdou ale zůstává, že drtivá většina českých diváků stále nedá dopustit na tradiční formu televizní zábavy: Starý dobrý seriál.
Respektive nový a doufejme dobrý seriál. Letošní portfolio televizí v českém mediálním prostoru je mimořádně nabité: TV Nova bude vévodit mimořádně dramatickými zvraty v její dvacetileté Ulici a mimoto se pokusí zaujmout i novou kriminálkou či mrazivým seriálem podle skutečných událostí, Prima zase chystá reality show a Česká televize vsadí hlavně na vtip a slavná jména.
Nový seriál Na tělo z produkce ČT totiž zdobí mimořádně hvězdná jména: O režii se postaral Jan Hřebejk a herecké obsazení je jak noční nebe: Bolek Polívka, Iva Janžurová, Tatiana Dyková, Aneta Vignerová, Jiří Schmitzer a další.
Tematika nebude nijak převratná, ale to se od komediálního seriálu snad ani nečeká. Budeme se bavit hlavně o středním věku, generačních rozdílech, dospívajících dětech a hořkosladkém setkání na třídním srazu po mnoha letech.
„Na tělo přináší neotřelý, lidsky pravdivý a humorný pohled na generační soužití, sny, které se nesplnily, i naděje, které ještě žijí. Naše postavy jsou z masa a kostí, se všemi chybami i kouzlem, které přináší život ve čtyřiceti, padesáti i dvaceti letech. V množství trefených charakterů se najde každý. Přesně odposlechnuté dialogy a překvapivé pointování obrazů dávají příběhu nebývalý šmrnc,“ láká kreativní producent ČT podle Mediaguru.
„Série vlastně vznikla na popud Jana Hřebejka, kterému se líbila moje knížka Povídky na tělo. Navrhnul mi, abych některé postavy a motivy pospojovala a rozpracovala do delšího formátu. Celý děj jsem zasadila do rámce připravovaného třídního srazu po třiceti letech. Věk protagonistů mi totiž poskytl ideální příležitost zapojit do vyprávění též jejich rodiče a větší i menší děti,“ vysvětluje autorka knižní předlohy i scénáře Martina Formanová.