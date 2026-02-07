Dnes je sobota 7. února 2026., Svátek má Veronika
Ven se moc nechystejte: Počasí o víkendu bude proti, hlásí meteorologové

7. 2. 2026 – 6:00 | Magazín | BS

Ven se moc nechystejte: Počasí o víkendu bude proti, hlásí meteorologové
zdroj: Freepik.com
Moc krásného počasí a čisté oblohy si o víkendu neužijeme: Konec týdne bude ideální spíš k domácímu odpočinku.

Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu zveřejnili předpověď na právě začínající víkend. A pokud jste měli velké plány a nachystané výlety, moc radosti vám nová předpověď nejspíš neudělá. Hezky totiž nebude a na konci víkendu se navíc zase ochladí.

„Podobně jako v uplynulých dnech, ani o víkendu si sluníčka neužijeme. V neděli k nám od severovýchodu začne proudit studený vzduch,“ uvádí ČHMÚ v příspěvku na sociální síti.

„V sobotu bude převážně zataženo, místy občasný déšť nebo mrholení, ráno v Čechách ojediněle mrznoucí. Na severu a severovýchodě území budou na horách nad 800 m srážky smíšené nebo sněhové. Místy se budou vyskytovat mlhy, zpočátku i mrznoucí. Ranní teploty se budou pohybovat kolem 0 °C, nejvyšší denní od 2 do 6 °C,“ předpovídají meteorologové.

„V neděli bude převážně zataženo, místy občasný déšť, nad 800 m a na severovýchodě místy i v nižších polohách sněžení. Později odpoledne a večer místy přeháňky postupně deště se sněhem, nad 400 m a na severovýchodě ve všech polohách sněhové. Ranní teploty budou od +3 do -1 °C. Nejvyšší denní teploty 2 až 6 °C, na severu a severovýchodě bude kolem 1 °C,“ dodávají.

Podle týdenního výhledu ČHMÚ se pak ochladí ještě v pondělí, kdy by mělo celou noc mrznout a přes den by se teplota měla pohybovat okolo nuly. 

 

