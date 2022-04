Biden si stojí za prohlášením, že Rusko páchá na Ukrajině genocidu

Ruského prezidenta Vladimira Putina přitom obvinil, že se snaží „zničit myšlenku, že je možné být Ukrajincem“. Informuje o tom agentura AP. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj Bidenova slova na twitteru ocenil s tím, že je důležité věci „označovat pravými jmény“.

Sdělení šéfa Bílého domu přišlo několik hodin poté, co termín genocida použil v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajině v projevu ve státě Iowa, kde představoval kroky své administrativy, jejichž cílem je zastavit rostoucí náklady na pohonné hmoty v důsledku války. Krátce před odletem z Iowy do Washingtonu Biden řekl, že si stojí za tvrzením, že Putin páchá proti Ukrajině genocidu.

„Ano, označil jsem to za genocidu,“ řekl americký prezident novinářům. „Je čím dál jasnější, že se Putin snaží zničit myšlenku, že je vůbec možné být Ukrajincem,“ pokračoval.

O tom, zda jednání ruských sil na Ukrajině odpovídá mezinárodní definici genocidy, budou podle Bidena muset rozhodnout právníci. „Podle mě to tak ale určitě vypadá,“ řekl americký prezident. „Objevují se další důkazy o strašných věcech, které Rusové na Ukrajině provedli, a my se budeme o té devastaci dozvídat jen stále více a více a necháme právníky, aby rozhodli na mezinárodní úrovni, zda to lze kvalifikovat jako genocidu,“ dodal.

Ukrajinský prezident Zelenskyj Bidenovo vyjádření ocenil, poděkoval Spojeným státům za dosud poskytnutou pomoc a uvedl, že Ukrajina potřebuje další zbraně. „Skutečná slova skutečného lídra,“ uvedl Zelenskyj na twitteru. „Nazývat věci pravými jmény je nezbytné, abychom se postavili zlu. Jsme vděčni za dosud poskytnutou americkou pomoc a naléhavě potřebujeme další těžké zbraně, abychom zabránili dalším ruským zvěrstvům,“ dodal.

Biden: I called it genocide because it has become clear that Putin is just trying to wipe out the idea of even being able to be a Ukrainian pic.twitter.com/h4SBfDQuFW