Ruská ekonomika letos klesne nejvíce od roku 1994, uvedl ruský exministr

Řekl to dnes agentuře RIA Novosti bývalý ruský ministr financí a nynější šéf Účetní komory Alexej Kudrin. Ruská ministerstva hospodářství a financí v současné době podle něj pracují na nových prognózách.

Rusko čelí prudkému růstu spotřebitelských cen a odlivu kapitálu. Zároveň se potýká s možnou platební neschopností poté, co Západ uvalil ochromující sankce na zemi, aby potrestal prezidenta Vladimira Putina za invazi na Ukrajinu.

„Oficiální prognóza počítá s více než zhruba desetiprocentním poklesem,“ řekl Kudrin, který byl ministrem financí v letech 2000 až 2011. Předchozí prognózy ruské vlády počítaly s růstem HDP v letošním roce o tři procenta. Loni ekonomika vzrostla o 4,7 procenta.

Zdroj blízký ruské vládě agentuře Reuters řekl, že ministerstvo hospodářství letos počítá s poklesem o deset až 15 procent.

Russia's economy set for biggest contraction since 1994, Kudrin says https://t.co/7rS04RJw8i pic.twitter.com/35FU7pX0wz