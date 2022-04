Aktualizováno: Rusko používá na Ukrajině fosforové bomby a deportovalo 500 000 lidí, řekl Zelenskyj

(AKTUALIZOVÁNO, 13:56) Zelenskyj také uvedl, že Moskva násilně deportovala do odlehlých částí Ruska více než 500 000 Ukrajinců.

„Ruská armáda používá všechny typy děl, všechny typy raket, letecké bomby - obzvláště fosforové bomby - proti obytným čtvrtím a civilní infrastruktuře,“ řekl Zelenskyj s tím, že se jedná o „jasný teror proti civilnímu obyvatelstvu“.

Tvrzení se agentuře Reuters nepodařilo nezávisle ověřit, Moskva na ně bezprostředně nereagovala. Rusko od svého vpádu na Ukrajinu 24. února popírá, že by útočilo na civilisty, a tvrdí, že ukrajinská a západní obvinění z válečných zločinů jsou vykonstruovaná.

Ukrajina uvedla, že prověřuje informace o tom, že Rusko mohlo při obléhání jihoukrajinského přístavního města Mariupol použít chemické zbraně. Ruskem podporovaní separatisté, kteří se snaží převzít úplnou kontrolu nad městem, však použití chemických zbraní popřeli. Moskva v minulosti označila americké tvrzení o chystaném použití chemických zbraní ruskými silami na Ukrajině za snahu, která má odvést pozornost od otázek nepříjemných pro Washington.

Zelenskyj v projevu k estonským poslancům dále uvedl, že Rusko násilně deportuje Ukrajince. „K dnešnímu dni bylo násilně vysídleno již více než 500 000 Ukrajinců,“ citovala agentura Interfax-Ukrajina Zelenského, který množství přirovnal k počtu obyvatel estonského hlavního města Tallinnu. Ruské úřady podle prezidenta odebírají Ukrajincům doklady, brání jim v návratu do vlasti a děti oddělují od rodičů či je připravují na nelegální adopce do ruských rodin.

Prezident proto vyzval Evropskou unii, aby deportace zastavila a pomohla vrátit ukrajinské občany zpět domů. „Naléhavě žádám, aby se na úrovni Evropské unie našly takové nástroje vlivu na Rusko, které by mohly zastavit deportace a vrátit všechny deportované domů,“ dodal Zelenskyj.

Reuters připomíná, že ani pro své tvrzení o deportacích nenabídl Zelenskyj jasné důkazy.

(10:22, původní zpráva) Ukrajinský prezident uvedl, že nelze ověřit, zda Rusové v Mariupolu použili chemické zbraně. Avšak zdůraznil, že ruští propagandisté opakovaně vyhrožují chemickými zbraněmi a ruská armáda používá na Ukrajině fosforovou munici. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes uvedl, že není možné učinit stoprocentní závěry o tom, zda ruské síly použily v Mariupolu chemické zbraně. V této souvislosti poznamenal, že v ruskými silami obléhaném ukrajinském městě v tuto chvíli nelze provést řádné vyšetřování. Informuje o tom agentura Reuters.

