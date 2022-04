Slovenský exprezident Kiska je obžalován za daňový delikt své firmy

Slovenská prokuratura podala obžalobu na exprezidenta Andreje Kisku v daňové kauze jeho rodinné firmy KTAG, jejímž jednatelem byl Kiska před zvolením hlavou státu.

Spolu s bývalým prezidentem čelí obžalobě také další jednatel firmy Eduard Kučkovský, vyplývá z dnešního oznámení prokuratury. Prokuratura zveřejnila pouze iniciály obžalovaných a informaci, že obvinění v kauze KTAG půjdou před soud.

Policie v případu dříve obvinila právě Kisku a Kučkovského. Kiska čelí stíhání od konce roku 2019, kdy už nebyl prezidentem. Pětiletý mandát Kiskovi skončil v červnu 2019.

Případ se týká financování Kiskovy kampaně před prezidentskými volbami v roce 2014, ve kterých Kiska porazil tehdejšího premiéra Roberta Fica.

Podle policie daňový podvod souvisel s účtováním nákladů na předvolební prezidentskou kampaň do účetnictví KTAG a následnými odpočty na dani z přidané hodnoty. Kiska dříve tvrdil, že obvinění je špinavou politickou kampaní a že za jeho stíháním stojí Fico, vůči kterému se Kiska jako aktivní politik dlouhodobě vymezoval. Odmítl, že by vědomě nechal do účetnictví firmy zahrnout neoprávněné náklady.

Daňový úřad při dřívější kontrole neuznal KTAG náklady vynaložené na Kiskovu propagaci a společnosti doměřil daň z přidané hodnoty, později také daň z příjmů v celkovém objemu několika desítek tisíc eur. Následně KTAG podala sérii opravných daňových přiznání.

Policie už v minulosti prověřovala pochybení KTAG. Vyšetřování ale ukončila s odůvodněním, že trestnost činu zanikla. Slovenský trestní zákon totiž umožňuje u některých daňových deliktů dodatečně zaplatit daň i během policejního vyšetřování, aniž by viníkovi hrozilo stíhání, což KTAG učinila. Obnovit vyšetřování daňového deliktu KTAG policii nařídila prokuratura.