Aktualizováno: Nehammer: Rozhovor s Putinem byl přímý a tvrdý, nebyla to žádná přátelská návštěva

(AKTUALIZOVÁNO, 18:19) „Nebyla to žádná přátelská návštěva,“ dodal podle rakouské tiskové agentury APA po schůzce se šéfem Kremlu. Šlo o první osobní setkání vedoucího představitele jedné z členských zemí Evropské unie s Putinem od zahájení ruské agrese na Ukrajině, která na prezidentův rozkaz začala 24. února. Schůzka se konala v Putinově rezidenci v Moskevské oblasti v obci Novo-Ogarjovo.

Podrobnosti o jednání zatím nejsou známé. Nicméně Nehammer měl v úmyslu hovořit o válce na Ukrajině, a to podle APA včetně válečných zločinech spáchaných během ruské agrese.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov řekl, že na závěr jednání, konaného na žádost rakouské strany za zavřenými dveřmi, se nepočítá s prohlášeními. Nicméně Nehammer podle zdroje agentury TASS plánuje učinit prohlášení pro mezinárodní média prostřednictvím videospojení z rakouské ambasády v Moskvě.

Nehammer před cestou do Ruska, která se setkala v některých unijních zemích i v Rakousku s kritikou, ujistil, že nehodlá být při setkání vůči Putinovi „morálně neutrální“. Připustil, že se jedná o „riskantní misi“, která ale může poskytnout možnost vytvořit „most pro jednání“.

Za kancléře se dnes postavil šéf rakouské diplomacie Alexander Schallenberg se slovy, že je dobré Putinovi osobně připomenout, že válku prohrál. Setkání svého rakouského protějšku s Putinem podle agentury Reuters uvítal německý kancléř Olaf Scholz s odůvodněním, že podporuje jakékoli diplomatické snahy o ukončení války na Ukrajině.

Peskov podle agentury TASS po zahájení rozhovoru potvrdil, že hlavním tématem bude „stav věcí kolem Ukrajiny, ale na druhé straně i otázky související s dodávkami plynu“. „Nelze vyloučit ani tuto diskusi, protože toto téma je pro rakouskou stranu velmi, velmi aktuální,“ poznamenal kremelský mluvčí.

Evropská unie nyní diskutuje o tom, zda mezi sankce přijímané vůči Rusku kvůli agresi na Ukrajině zařadit embargo na dovoz ruského plynu a ropy. Jednotný názor na to však v EU nepanuje. Mezi země, které se tohoto kroku obávají, patří i Rakousko.

⚡️ Nehammer holds talks with Putin, says sanctions will remain as long as Ukrainians are dying.



Austrian Chancellor Karl Nehammer told Russian dictator Vladimir Putin that sanctions would increase.



He added that he “saw the immeasurable suffering caused by the Russian war.”