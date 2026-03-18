Běžně za pětistovku, momentálně za 74,90: Action se vytasil s výrobkem, který potřebuje drtivá většina domácností
18. 3. 2026 – 6:08 | Magazín | BS
Oblíbený diskontní řetězec se v nejnovějším letáku vytasil se zajímavou nabídkou na výrobek, který doma potřebuje prakticky každý.
Opět jednou musíme vzpomenout jistou Josephine Cochrane. Téhle vynalézavé Američance totiž (zcela pochopitelně) lezlo mytí nádobí na nervy až tak moc, že si jednoho krásného dne sedla a vynalezla myčku. Od srdce děkujeme.
Uplynul nějaký ten pátek a myčky jsou dnes už zcela běžnou součástí kuchyní: Však ještě aby ne, alespoň ty moderní spotřebují méně vody než při ručním mytí a šetří tak nejen čas a úsilí, ale také zdroje.
Prakticky nikdo už se tak dnes neobejde bez kapslí do myčky. A právě ty se mohou docela prodražit, pokud sáhnete po renomovaných a značkových produktech. Pětistovka za balíček "nábojů" není v takovém případě až tak nemožná cena.
Pokud se ale spokojíte s neznačkovou alternativou, která ale, ruku na srdce, také nemyje špatně, může vás zaujmout nový leták oblíbeného diskontního řetězce Action. Najdeme v něm totiž 44 kusů tablet All-in-1 za vlídných 74,90.
Jedno mytí vás tak (nepočítáme-li vodu a energie, samozřejmě) vyjde na korunu sedmdesát. A to už se opravdu dá snést.
„Tyto tablety do myčky jsou opravdoví superhrdinové mytí nádobí. Postarají se o skvělý čistý výsledek i při cyklech s nízkou teplotou. Navíc chrání sklo a nerezovou ocel, takže vám váš jídelní servis nebo příbory vydrží o něco déle. Umí ale také zatočit se zápachem, který tak na veškerém nádobí nezanechá své stopy. Fólie, kterou jsou tyto tablety obalené, je rozpustná ve vodě, takže současně přispějete ke snížení objemu plastového odpadu,“ slibuje oficiální popisek na stránkách prodejce.