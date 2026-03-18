Ministerstvo vnitra ruší svůj Krizový informační tým, oznámil jeho šéf
18. 3. 2026 – 6:19 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ministerstvo vnitra ruší svůj Krizový informační tým (KRIT), který od roku 2022 koordinoval komunikaci státu k občanům v krizových situacích, třeba při povodních.
Ministerstvo vnitra v pondělí na webu uvedlo, že začlenění strategické komunikace resortu do oddělení tisku přinese úsporu v tabulkových místech, podle Paťawy stát zrušením týmu ztratí kapacity v odbornosti, kterou potřebuje.
Oddělení strategické komunikace - Krizový informační tým (KRIT) koordinovalo komunikaci státu k občanům vedle povodní také při výpadcích proudu, bombových výhrůžkách školám nebo při napětí mezi komunitami, uvedl Paťawa. Tým podle něj koordinoval desítky institucí tak, aby stát mluvil jedním hlasem v momentech, kdy na přesnosti a rychlosti informací závisely bezpečnost, zdraví a živobytí lidí.
Komunikace v krizi slouží lidem, zatímco oddělení tisku a vnějších vztahů slouží ministerstvu, buduje jeho reputaci a spravuje jeho obraz, uvedl Paťawa. Poukázal na to, že týmy pro krizovou a strategickou komunikaci byly zřízeny třeba ve Velké Británii, Finsku, Švédsku, Estonsku nebo Polsku. "Zánik oddělení znamená riziko ztráty vybudované kapacity. Věříme, že stát tuto odbornost potřebuje - a že je v jeho zájmu zajistit její zachování v jakékoliv organizační podobě," dodal.
V částečné reorganizaci ohlášené na počátek dubna ministerstvo vnitra z dosavadního oddělení kybernetické bezpečnosti vytvoří odbor kybernetické bezpečnosti, který bude podřízený přímo ministru vnitra Lubomíru Metnarovi (ANO). Zároveň se zjednoduší Sekce informačních a komunikačních technologií a odbor komunikace zeštíhlí o pět tabulkových míst, bude akceschopnější a efektivnější, uvedlo ministerstvo.
Podle úřadu se tak odstraní nežádoucí interní duplicity v aktivitách, které dosud vykonávaly různé útvary. "Strategická komunikace resortu bude zpět integrována do oddělení tisku a PR celého odboru komunikace. Komunikace ministerstva vnitra se tak vrací k přirozenému, dlouhodobě funkčnímu uspořádání. Cílem je větší profesionalita, srozumitelnost a jasnost mediálních výstupů," uvedl Metnar. Podle ministerstva odbor komunikace za minulé vlády realizoval projekty za přibližně 100 milionů korun, jejichž přínos neodpovídal vynaloženým penězům.
Počátkem roku skončil odbor strategické komunikace státu na úřadu vlády, premiér Andrej Babiš (ANO) to tehdy zdůvodnil tím, že není potřebný. Odbor strategické komunikace měl na starosti posilování odolnosti společnosti, budování důvěry mezi státem a občany či ochranu veřejného prostoru před manipulací. Loni v říjnu rezignoval vládní koordinátor strategické komunikace Otakar Foltýn, který byl často terčem kritiky zástupců nynějších vládních stran.