Cukr za 12,90 a kuře pod šedesát: řetězec spouští akční lavinu, která přitahuje lovce slev
14. 3. 2026 – 6:48 | Magazín | Anna Pecena
Nový akční leták obchodů Penny přináší ceny, které dokážou rozhýbat i ty největší skeptiky. Od základních potravin přes maso až po alkohol – některé položky spadly na částky, které běžně vídáme jen při velkých výprodejích. Nabídka platí od 11.3. do 17.3. 2026 a zákazníci už teď řeší, co všechno skončí v jejich nákupním košíku.
Akční nabídky supermarketů dokážou během pár dní změnit nákupní chování tisíců lidí. A právě to se nyní děje v Penny. Leták plný slev přináší výrazně nižší ceny u běžných potravin i u položek, které lidé často kupují jen při speciálních příležitostech.
Největší pozornost okamžitě přitahují základní potraviny. Krystalový cukr vychází na 12,90 Kč za kilogram, což je cena, která se v posledních měsících objevovala jen výjimečně. Stejných 12,90 Kč stojí také salátová okurka. Mezi mléčnými výrobky zaujme polotučné mléko za 8,90 Kč nebo tvaroh za 12,90 Kč.
Ovoce a zelenina za ceny, které lákají k větším nákupům
Zeleninová a ovocná sekce nabízí několik položek, které mohou přimět zákazníky nakoupit víc než obvykle. Banány vycházejí na 26,90 Kč za kilogram, mango stojí 22,90 Kč a limety jen 5,90 Kč za kus. Jahody v balení vyjdou na 64,90 Kč.
Z běžné zeleniny se objevují například brambory za 19,90 Kč za dvoukilové balení, cibule za 8,90 Kč nebo ledový salát za 23,90 Kč. Rajčata lze koupit za 11,90 Kč. Jablka Royal Gala se prodávají za 19,90 Kč za kilogram.
Maso a pečivo: hlavní taháky letáku
Velkou pozornost přitahují také ceny masa. Vepřová kýta bez kosti stojí 79,90 Kč za kilogram. Kuřecí stehenní řízek vychází na 109,90 Kč za kilogram, zatímco celé kuře stojí 59,90 Kč za kilogram. Směs mletého masa je v nabídce za 69,90 Kč. Kachna bez drobů vychází na 79,90 Kč za kilogram.
Pečivo patří mezi další výrazné položky letáku. Kaiserka stojí 2,90 Kč, rustikální chléb 26,90 Kč a toastový chléb 23,90 Kč. Sendvičový chléb vyjde na 34,90 Kč. Sladké pečivo zastupují například croissanty za 8,90 Kč nebo koblihy s náplní za 39,90 Kč.
Alkohol, sladkosti i drogerie ve slevě
Leták ale míří i na zákazníky, kteří hledají něco navíc. Velikonoční mazance stojí 39,90 Kč a čokoládový velikonoční zajíc vychází na 49,90 Kč. Beránek z čokolády se prodává za 89,90 Kč.
Ze silnějších nápojů se objevuje gin Kingsley za 169,90 Kč nebo whisky Graham za 169,90 Kč. Rum Rodrigues stojí 229,90 Kč, vodka B42V vychází na 159,90 Kč a slivovice 269,90 Kč. Milovníci vína mohou sáhnout po proseccu za 179,90 Kč.
Nechybí ani drogerie. Velké balení prostředku na nádobí vyjde na 349,90 Kč a toaletní papír Harmony XXL stojí 119,90 Kč.
Leták tak nabízí kombinaci levných základních potravin, masa i sezónních produktů. Nabídka platí od 11.3. do 17.3. 2026. Pokud se historie podobných akcí zopakuje, některé položky mohou z regálů zmizet výrazně dříve.