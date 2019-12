Babiš dostane šanci prchnout na Hrad

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Z možností, které se stíhanému premiérovi ve střetu zájmů nabízejí, je pro něj prezidentství nejvýhodnější.

Andrej Babiš je znovu stíhaný za dotační podvod, a k tomu jeho byznys ohrožuje střet zájmů.

První problém pro něj není akutní. Justiční mlýny v Česku melou pomaleji než ty boží (pokud vůbec melou).

Zato problém druhý je vážný i naléhavý. O evropské dotace může připravit nejen Babišovy firmy. Přijít o ně mohou i firmy, které Babišovi nepatří. Hrozí, že na peníze z Bruselu nedosáhnou prostě proto, že budou v příštích letech kvůli premiérovu střetu zájmů kráceny.

Co s tím?

Prostě to vyřešíme

Pamatujete? To byl jeden z billboardových sloganů ANO. Platí také v případě sporu o evropské dotace pro premiérův byznys?

Babišovi právníci nebo dotační experti by teď měli najít nějaké řešení, aby se vlk (bruselský přerozdělovač dotací) nažral a koza (Babišův byznys) zůstala celá.

A když se to nepodaří? Potom bude mít Babiš v zásadě na výběr ze šesti možností.

1) Impérium na prodej

Babiš vyhlásí Black Friday a prodá na dotacích závislou část svého obchodního impéria, které se skládá z holdingu Agrofert a společnosti SynBiol.

Velmi, velmi nereálné. Byznysmen, který síť firem budoval desítky let, na ní lpí. Tomu se nelze divit.

2) Premiérem, ale Agrofert za své

Babiš zůstane v čele vlády, ale ponechá Agrofert bez podstatné části evropských dotací a bez státních zakázek. V takovém případě by nemusel svůj byznys držet zaparkovaný ve svěřenských fondech.

Firmy z Babišova holdingu by nedostávaly evropské dotace z kapitol rozvoj venkova a politika soudržnosti. Nárokové dotace na hektar půdy nebo třeba litr mléka by ale patrně pobíraly dál, protože ty vláda ovlivnit nemůže.

Poměřováno čísly, Babišova vypasená korporace by se bez přikrmování z Bruselu mohla obejít. Obrat impéria dosahuje 160 miliard korun. Evropské dotace pobírá zhruba ve výši dvě miliardy korun ročně, což je srovnatelné se ziskem.

3) Premiérem s byznysem ve slepém fondu

Babiš zůstane v čele vlády a byznys ze svěřenského převede do slepého fondu. Pak by Agrofert dotace brát mohl.

Do slepého fondu (blind trust) dávají svá aktiva mnozí evropští premiéři a ministři. Zatímco majetek ve svěřenských fondech může Babiš dál kontrolovat přes manželku a své manažery, do slepého fondu, jak napovídá jeho název, by neviděl.

Takový fond spravuje manažer, kterého majitel nezná. Manažer mu nesděluje, jak s jeho majetkem nakládá, pouze mu předkládá výroční zprávy.

Tuto variantu doporučili Babišovi právníci Evropské komise jako jednu z možností, jak se střetu zájmů zbavit.

Pro Babiše by to měla být přijatelná možnost. Tvrdí přece, že do vedení svých firem nezasahuje. Jenže téhle pohádce sotvakdo věří.

4) Pryč ze strakovky, zpátky do byznysu

Babiš podá demisi, bude se věnovat podnikání a krmit svůj holding dotacemi.

Tím by aspoň naoko dostál svým slovům, že "do politiky nechtěl", a pohádka Jak se Andrej pro bratrský národ obětoval by se uzavřela. Tahle varianta však neodpovídá Babišově naturelu a ctižádosti.

5) Šedá eminence

Babiš podá demisi, ustoupí do pozadí, ale bude řídit stranu a přes ni také vládu. A přitom bude brát dotace.

Pravděpodobnější verze, protože Babiš by měl dál věci pod dohledem, kabinet by vedl jeho pobočník z ANO. Byl by to však ústup ze slávy. Babiš by ho sotva skousnul.

6) Dotační prezident

Babiš bude kandidovat v příštích prezidentských volbách. Má široké zázemí voličů i dostatek financí na kampaň. Jeho šance na prezidentství by proto byly vysoké.

Bylo by to elegantní řešení. Babiš by si otevřel cestu k dotacím pro své firmy, protože na prezidenta se zákon o střetu zájmů nevztahuje (vrchní velitel nevelí, nerozhoduje o dotacích, ani o státních zakázkách). Co víc, Babiš by jako prezident nemohl být stíhán za dotační podvod.

Pravda, Babiš nedávno pravil: "O kandidatuře na prezidenta neuvažuji." Okamžitě však dodal: "Vyloučit to nemůžu."

Podstatná je v tomto případě druhá věta – vyloučit to nemůžu. Připomínám, že obdobně se o své případné prezidentské kandidatuře vyjadřovali jako premiéři rovněž Václav Klaus a Miloš Zeman.

Jen považte, z Hradu máte pěkný nadhled. Babiš by odtud mohl mít pod kontrolou jak vládu se svými lidmi, tak svůj dotacemi krmený byznys.

Před jednasedmdesáti lety se na Hrad stěhoval první dělnický prezident. Proč bychom tedy nemohli mít prvního dotačního prezidenta?