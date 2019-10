Babiš se obětuje, na Hrad kandidovat bude

VIDEO KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Andrej Babiš může s lehkým srdcem kandidovat na prezidenta. Jeden hlas má v příštích volbách vrchního velitele už jistý, dostal by ho od Miloše Zemana. A jisté je i to, že by nebyl jediný.

Miloš Zeman má před sebou tři a půl roku druhého prezidentského termínu – jeho 'online countdown' můžete sledovat tady.

Teď je vrchní velitel po rekondici. Polopaticky řečeno, lékaři ho měli uvést do původního stavu. Můžeme se ale jen dohadovat, co znamená původní stav, anebo původní kondice, a zda se rekondice podařila.

Pohled na prezidenta během ceremoniálů k výročí vzniku Československa nicméně nebyl povzbudivý. Spíš skličující.

K Miloši Zemanovi necítím zvláštní sympatie, nepatřím k jeho voličům. Pohled na vyčerpaného prezidenta, který chátrá a na pokraji sil zápasí s tělesnou schránkou, však ve mně vyvolává lítost. A také navozuje otázku, zda chce v sídle králů setrvat do roku 2023, do svých 78 let.

Předpokládám, že to aspoň občas vrtá hlavou i Zemanovi. V posledním měsíci mluvil hned dvakrát o svých možných nástupcích.

Ostatně, vrcholy má už za sebou. Udělal hvězdnou kariéru, přispěl k porážce komunistů v prvních polistopadových volbách, paběrkující sociální demokracii vytáhl do vlády. Stal se premiérem a nakonec ho Češi dvakrát zvolili prezidentem.

Jako prezident se pak pobratřil s Vladimirem Putinem a Si Ťin-pchingem, propustil Jiřího Kajínka, vyznamenal kamarády a pomstil se sociálním demokratům, kteří ho odmítli zvolit v lepších časech, kdy byl ještě plný sil. Co víc si tedy může přát?

Třeba Andreje Babiše za svého nástupce.

Za prezidenta bych volil…

… Andreje Babiše – kdyby ale kandidoval, podotkl Zeman v rozhovoru pro Frekvenci 1.

A co na to Babiš? O kandidatuře na prezidenta neuvažuji. Vyloučit to ale nemůžu, pravil.

Podstatná je v tomto případě druhá teze - vyloučit to nemůžu. Připomínám, že obdobně se o své případné prezidentské kandidatuře vyjadřovali jako premiéři rovněž Václav Klaus a Miloš Zeman.

Andrej Babiš proslul výrokem "do politiky jsem nechtěl". Nicméně se "obětoval" a kandidoval. Po prvních volbách se stal ministrem financí a místopředsedou vlády, po druhých premiérem. Proč by se nemohl obětovat ještě jednou, do třetice, a převzít Hrad?

Vyhlídka, že po příštích volbách mu už nebude krýt záda patron Zeman, nemůže být pro Babiše příjemná. Takovou spolupracující personu jen tak nenajdete.

Zeman v TV Barrandov pravil, že vhodnými kandidáty na prezidenta by byli předseda hospodářské komory Vladimír Dlouhý za pravici a odborový předák Josef Středula za levici. Ani z jednoho by Babiš neměl radost.

O prvním prohlásil, že je "kariérista jeden z*urvený". Druhého zase popsal jako toho, kdo chce, aby "nikdo nepracoval a dostávali jsme jen prachy".

A ve hře jsou další figury, které by Babišovi mohly z Hradu zatápět ještě víc, pokud by se svou politickou firmou vyhrál příští volby do sněmovny a setrval ve Strakově akademii.

Pravda, Babiš by mohl vyslat do prezidentských voleb svého člověka. Třeba Richarda Brabce, Věru Jourovou či jinou loajální postavu. Jenže to by byla pořád jen "béčka" a národ chce na Hradě "áčko".

Že by se tedy do toho pustil sám?

Firma to zvládne

Proč ne? Z Hradu máte pěkný nadhled. Babiš by odtud mohl mít vládu se svými lidmi pod kontrolou. A jeho střet zájmů? Prezidenta zákon nezahrnuje.

Pokud by se Zeman rozhodl odstoupit dřív, bylo by to pro Babiše nejspíš ještě větší pokušení. Na startu by mohl mít výrazný náskok a pole soupeřů by bylo řidší než ve volbách pořádaných v řádném termínu.

Zákon stanoví, že první kolo prezidentských voleb se musí uskutečnit do devadesáti dnů od okamžiku, kdy se úřad uprázdní. Přihlášku do voleb přitom musí podat kandidát 66 dnů před volbami. To znamená, že za 24 dnů musí sehnat podpisy nejméně 20 poslanců či nejméně 10 senátorů. Anebo, a to je ještě horší, sesbírat aspoň 50 000 podpisů voličů.

Pro kandidáty, kteří za sebou nemají silnou stranu či připravenou organizační strukturu a dostatek financí, to jsou šibeniční termíny.

Babiš má po ruce dostatek poslanců a senátorů. A k tomu peníze na kšiltovky se sloganem 'Silný prezident' i zavedenou firmu 'ANO, bude líp' s manažery a píáristy, kteří jsou schopni okamžitě nastartovat sběr podpisů i volební kampaň.

Takže na konec se patří připomenout premiérova prorocká slova o prezidentské kandidatuře: "Vyloučit samozřejmě nemůžeme nikdy nic."