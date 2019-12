Jak porazit Orbána. Maďarská opozice chce ukázat, že umí vládnout ve velkých městech

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Krisztina Baranyiová je vycházející hvězdou maďarské opozice. V říjnových komunálních volbách se stala starostkou devátého budapešťského obvodu. Protikandidáta z vládní strany Fidesz porazila o dvacet procent hlasů a to za situace, kdy neměla přístup do většinových provládních médií a čelila pomlouvačné kampani, píše Tereza Engelová na webu Hlídací pes.

"Výsledky voleb jsou pro mě potvrzením, že když člověk tvrdě pracuje pro svůj obvod, projeví se to navzdory pochybám, zda je výměna současné vládnoucí moci vůbec možná," říká Krisztina Baranyiová v rozhovoru pro HlídacíPes.org.

Na kanceláři na radnici budapešťské čvrti Ferencváros je vidět, že se v ní nová starostka ještě zabydluje. Dokumenty a knihy jsou rozložené na stole. Zatímco si Krisztina Baranyiová svléká kabát, asistent jí připomíná čas další schůzky. Na Krisztině je patrná únava, přiznává, že v kanceláři tráví kolem 12 hodin denně, což je pro ni jako pro matku tří dětí náročné nejen fyzicky.

Navzdory tomu je z ní ale cítit jasné odhodlání a náboj změnit poměry v městské části k lepšímu. Ostatně tím proslula ještě před svým zvolením do čela radnice. Během posledních deseti let v komunální politice dokázala věci, které jiní nezvládnou ani za celou politickou kariéru.

Blondýnka proti mocným

Odhalila nezákonnou skládku velkého množství toxického odpadu, která se nacházela v bezprostřední blízkosti hustě obydlené čtvrti. Vytrvalou prací pak dokázala, že vláda nechala 2400 tun karcinogenního odpadu z areálu bývalé chemičky odvézt. Další ránu vládnoucí straně Fidesz pak zasadila odhalením realitního skandálu, který se týkal právě prominentních politiků strany Viktora Orbána.

"Prodávali domy a pozemky vysoké hodnoty za pár halířů kamarádům a místním představitelům Fideszu. Dále pak prodávali byty, které byly jako státní zrekonstruovány z evropských dotací a oni je pak od státu získali na základě velmi výhodných cenových odhadů. Platili za ně kolem 50 % z odhadované ceny a tím se obohacovali v řádu desítek milionů forintů z veřejných peněz," popisuje útlá blondýnka své úspěchy v komunální politice.

Celostátní skandál rozvířilo i její poslední, relativně nedávné odhalení, které se týkalo zkorumpovaného systému veřejného parkování v Budapešti.

Parkovací mafie

"Podařilo se nám dokázat, že velká část zisků plynoucích ze systému veřejného parkování v celém hlavním městě končí v kapsách oligarchů nebo velkopodnikatelů napojených na různé strany na obou stranách politického spektra," popisuje Krisztina Baranyiová propracovaný systém "parkovací mafie".

"Nejprve mi přišlo zvláštní, že náš obvod i jiné obvody uzavřely s různými podnikateli velmi nevýhodné smlouvy o provozování parkovacího systému, kdy se ztrácely takřka veškeré zisky z parkovného. Konkrétně například ze 100 forintů zbývalo do veřejné kasy jen 10, ale i 5 forintů," vypráví starostka o počátku kauzy, na jejímž rozkrytí pracovala čtyři roky.

Na problém se podle svých slov snažila veřejnost upozornit prostřednictvím médií. Ovšem zpočátku bez valného úspěchu:

"Nikoho to nijak zvlášť nevzrušovalo, až do doby, než jsem poukázala na to, že se kradou i drobné v automatech. Ferencvárosské automaty tiskly falešné lístky, což dokazovalo, že se rozkrádají i ty drobné z automatů. Až poté došlo k obratu. Téma začalo veřejnost zajímat a podařilo se vypátrat o jaké sítě firem se jedná, u koho tyto peníze končí, v jakém ať už rodinném nebo obchodním vztahu jsou tito lidé s různými politickými stranami," dodává Baranyiová. Vznik mafiánského systému podle ní sahal až do 90. let minulého století.

"Nové vedení Budapešti (v říjnu se primátorem města stal opoziční kandidát Gergely Karácsony – pozn.red.) s tím teď snad dokáže v nejbližších dnech skoncovat. Já s tím každopádně v této městské části skoncuji do konce roku. Od 1. ledna převezmeme parkování v tomto obvodě do svých rukou my jako radnice a každý forint bude použit k veřejným účelům," přibližuje své nejbližší plány starostka.

Špinavá kampaň

Že se jí v komunálních volbách podaří ve svém obvodu porazit dlouholetého starostu ze strany Fidesz nebylo přitom před dvěma měsíci vůbec jisté. Předvolební kampaň zcela odrážela stav současné maďarské politické scény, kdy vláda ovlivňuje velkou část maďarských médií, která využívá ke štvavým kampaním proti opozici.

"Z ústředních veřejnoprávních médií ani od lokálních novin jsem nedostala jediné pozvání do debaty. Místní noviny pouze úplně na konci kampaně zveřejnily jako povinnou infromaci půl- nebo čtvrtstránkový text o mně. Jinak jsem nedostala žádnou možnost, abych se představila," popisuje Baranyiová. Vládní Fidesz se navíc podle ní snažil, aby ho s pomlouvačnou kampaní nikdo nemohl spojit.

"Štvavé materiály proti opozičním politikům byly vydávány anonymně. Proti mně vyšly v našem obvodě tři očerňující letáky na velmi kvalitním papíře, které byly doručeny do všech domácností. Šířily o mně různé pomluvy a lži, včetně věcí, které jsme už vyvrátili i soudní cestou," tvrdí starostka.

Vznikl podle ní i zvláštní internetový portál věnovaný speciálně její osobě a městské části, kde byly ty stejné lži. Nejvíce prý budoucí starostku zasáhlo, když anonym zveřejnil veškeré její osobní údaje, včetně adresy, poschodí a čísla bytu, ve kterém bydlí.

"To mě i vyděsilo. Vystavit mou rodinu takto veřejnému tlaku bylo podle mě nedůstojné a podlé. Myslím, že Fidesz ke konci kampaně už pociťoval, že šance jeho kandidátů významně slábnou a uchyloval se proto k takovým zoufalým krokům. Já jsem, mimochodem, takto negativní kampaň v minulosti – dokonce ani ze strany Fideszu – dosud neviděla," říká Baranyiová.

Dům od domu

Proti negativní mediální kampani se bránila vlastní cestou. Chodila dům od domu a voličům vysvětlovala své cíle.

"Vložili jsme do té kampaně spoustu energie. Používali jsme ještě i méně obvyklé nástroje předvolební kampaně, například že jsme postavili autobusovou zastávku tam, kde byla potřeba, čistili jsme ulice vysokotlakým čističem… prostě snažili jsme se vlastními prostředky vykonávat veřejné služby," popisuje novopečená starostka Ferencvárose

Náskok, se kterým protikandidáta ze strany Fidesz porazila v přímém souboji, ji ale překvapil. Vyhrála o celých 20 procentních bodů.

"Takový náskok pro mě byl obrovským potvrzením, že když člověk tvrdě pracuje pro svůj obvod, projeví se to i na volebních hlasech a já za to byla velmi šťastná…I proto, že po parlamentních volbách, které opozice prohrála, panovaly jisté pochyby, zda je výměna současné vládnoucí moci kdekoliv vůbec možná," přiznává Baranyiová.

Uvědomuje si nicméně zásadní rozdíly mezi voličskou základnou ve větších městech a mimo ně. Opozice po komunálních volbách převzala vedení ve 13 z 23 maďarských měst, včetně Budapešti. Parlamentní dvoutřetinovou většinu má ale stále strana Fidesz a její popularita na venkově je stabilní, průzkumy veřejného mínění dokonce naznačují, že mírně roste.

Venkov je daleko

"Z hlediska médií a veřejné sféry je jasně vidět, že většina lidí v Budapešti a dalších velkých městech nezískává informace z veřejnoprávních médií, ale informuje se výhradně na internetu nebo z jiných svobodných médií. Těch sice není mnoho, ale jsou," komentuje současné rozdělení politických sil Baranyiová.

Čím dál od Budapešti, tím jsou naopak projevy centralizované vládní propagandy silnější. Podle starostky bude teď pro opozici zásadní nezklamat důvěru voličů:

"Parlamentní volby byly pro maďarskou opozici obrovským nezdarem, podařilo se nám umožnit Fideszu potřetí za sebou získat dvoutřetinovou většinu, což nebyla žádná náhoda. Přispěla k tomu neschopnost opozice spolupracovat a nabídnout takový politický produkt, pro který by mohli všichni s dobrým pocitem hlasovat," konstatuje.

Říjnové komunální volby ale podle ní ukázaly, že opozice je schopná táhnout za jeden provaz.

"Teď musíme pracovat na tom, abychom důvěru voličů nezklamali, abychom ukázali sílu a taky řekněme schopnost vládnout. Tedy, že města, kde jsme zvítězili, dokážeme řídit a že pod vedením opozice se budoucnost těchto měst může otočit správným směrem," věří nová starostka budapeštského Ferencvárose. Příští parlamentní volby budou v Maďarsku v roce 2022.

Tereza Engelová pro Ústav nezávislé žurnalistiky