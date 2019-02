Ambiciózní program podpory rodin: Porazit migranty ženským lůnem

MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Štědrá politika podpory porodnosti má zabránit tomu, aby se klesající populace musela doplňovat migranty z jihu. Bude to fungovat?

Islám porazí bezvěrce dělohou, sliboval kdysi libyjský vůdce Muammar Kaddáfí blahé paměti. A měl tím na mysli, že muslimky rodí mnohem více dětí než ženy na Západě, díky čemuž muslimové brzy přečíslí křesťany – nebo přesněji řečeno ty, kdo žijí v křesťanském světě.

A to zase ne! dupl si teď maďarský premiér Viktor Orbán a rozhodl se tomu čelit nachlup stejnou metodou: velkorysým programem na podporu porodnosti. I když… velkorysý sice je, ale jen pro někoho.

Množte se! A v nejhorším i milujte...

S průměrem 1,45 dítěte na ženu má Maďarsko jednu z nejnižších porodností v celé Evropské unii (v ní činí celkový průměr 1,6 dítěte). A číslo nižší než dva samozřejmě znamená, že obyvatelstvo vymírá - za rok se populace Maďarska snížila o 32 tisíc lidí. To samozřejmě každý stát a každou společnost staví před hrozící úbytek pracovních sil a další problémy, které v důsledku ohrožují budoucnost země. Západoevropskou metodu, kdy se ubývající obyvatelstvo prostě doplní migranty, Orbán samozřejmě kategoricky odmítá. Rozhodl se proto jednat a v projevu k národu před týdnem oznámil "akční plán pro ochranu rodin". Ten má Maďarky ponouknout k tomu, aby laskavě začaly víc rodit.

A v čem ten zázračný plán spočívá? Každá žena pod 40 let věku má při uzavření prvního sňatku obdržet od státu bezúročnou půjčku ve výši deseti milionů forintů (přes 800 tisíc korun). S penězi si čerstvá manželka může dělat, co se jí zlíbí. Pokud v manželství porodí, nemusí tři roky splácet ani forint. U druhého dítěte se jí odpustí třetina, u třetího dokonce celá částka.

Pokud bude mít čtyři a více dětí, bude navíc doživotně osvobozena od daně z příjmu. Stát jí poskytne záruky na úvěry pro vlastní bydlení a dotaci ve výši 2,5 milionu forintu (200 tisíc korun) na nejméně sedmimístný automobil, jak stojí v návrhu. Do roku 2022 chce vláda navíc zabezpečit jesle pro každé dítě a umožnit čerpání mateřské dovolené i prarodičům.

To všechno zní hezky, i když premiér, který má sám pět dětí, nenaznačil, z čeho se to všechno bude platit.

Nejvyšší porodnost v zemích EU je ve Francii, Švédsku, Irsku a Dánsku, i když je stále nižší, než doporučený průměr 2,1 dítěte. Francie má poměrně štědrou rodinnou politiku, kdy se nesezdaným párům vychovávajícím děti dostává stejné podpory, jako těm manželským. Porodnost podporují samozřejmě i další evropské státy, ale profitují z ní i děti samoživitelek, stejně jako děti nesezdaných párů či adoptované děti. V Maďarsku nikoliv. Akční plán má prospět pouze klasickým, úplným rodinám, jak hlásá vládnoucí partaj Fidesz.

Maďarsko First!

A v tom je právě kámen úrazu. Tato diskriminace odráží totiž další aspekt Orbánovy politiky. Ve svém projevu prohlásil, že jeho odpovědí na klesající počet obyvatel Maďarska není přistěhovalectví, ale "maďarští novorozenci". Nestojí prý o "smíšenou společnost", jako je tomu například v Německu nebo ve Francii. V souboji o maďarskou identitu a zachování křesťanského dědictví měl možnost volby zbraně – a vybral si zkrátka maďarskou dělohu. A evropští populisté tomu samozřejmě tleskají.

Stejně jako tomu, že Orbán využil projevu i k připomenutí blížících se voleb do europarlamentu. Označil je za rozhodující bitvu proti Bruselu, proti Georgovi Sorosovi, který má prý pod kontrolou celý svět, proti Romům, uprchlíkům a opozičníkům. "Pro nás je Maďarsko na první místě," hlásal nápis na zdi za premiérem. Čili Hungary First! Kde už jsme to jenom slyšeli…?

Přitom se paradoxně zdá, že právě tato Orbánova politika je jednou z příčin nízké porodnosti v zemi. Maďarsko má necelých deset milionů obyvatel a přes půl milionů Maďarů žije v západní Evropě. Tedy každý dvacátý. Většina jich odešla na Západ právě za Orbánovy vlády a další desetitisíce každoročně odcházejí. Je mezi nimi mnoho vzdělaných žen v nejlepším věku, kdy by mohly právě rodit děti. Ke své vládě mají sto plus jednu výhradu a v Maďarsku už prostě nechtějí žít. Nezdá se, že by pro ně daňové úlevy byly natolik velkým lákadlem, aby přišly Orbánovi plodit zástupy nových Maďárků.

Premiér se zřejmě bláhově domnívá, že daňové úlevy jsou tou nejlepší motivací pro to, aby člověk přivedl na svět potomka. Láska? Ta se beztak jen zbytečně přeceňuje… koneckonců si ji jen kdysi vymyslely primitivní národy, protože si neuměly vysvětlit některé přírodní jevy. Orbánův vzkaz tedy jinými slovy zní: Milujte se a množte se, i když s tím milováním to nemusíte zbytečně lámat přes koleno. Hlavně se množte! Amen.