OSN přijala pakt o uprchlících, proti hlasovaly USA a Maďarsko

Policie obvinila muže a tři ženy z kuplířství. Skupina podle kriminalistů provozovala nevěstinec v pražských Dejvicích. Během 10 měsíců si údajně přišli na pět milionů korun. Obviněným ve věku od 24 do 44 let hrozí trest odnětí svobody až na osm let.