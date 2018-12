Maďarsko definitivně vypudilo Středoevropskou univerzitu. Studenty bude přijímat ve Vídni

17:50

Vláda by měla začátkem roku dostat návrh prorodinného balíčku se čtyřmi zákony. Upravovat by měl zvýšení rodičovské, financování dětských skupin, částečné úvazky a zálohované výživné. Řekla to ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podle ní by opatření měla v příštích letech zlepšit situaci rodin, pomoci ke slaďování práce a soukromí i k odbourání propasti ve výdělcích mužů a žen