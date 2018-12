A cenu za politický blábol roku 2018 vyhrává...

Dlouho očekávané prezidentské a parlamentní volby v Kongu, které se dnes konaly po odkladech, poznamenaly zmatky, přívalový déšť v hlavním městě a velká zpoždění v některých volebních místnostech na východě země, napsala agentura Reuters. Podle agentury AFP hlasování pokračuje i po původně plánovaném uzavření volebních místností v 17:00 místního času (16:00 SEČ na východě, 17:00 SEČ na západě země). V hlavním městě Kinshase se má hlasovat až do 22:00 SEČ, na dalších místech do doby, než odhlasují všichni přítomní voliči.

Pokud britský parlament příští měsíc odmítne připravenou dohodu o podmínkách o dchodu země z Evropské unie , skupina konzervativní a labouristických poslanců chce prosadit odklad brexitu, aby se Británie vyhnula opuštění evropského bloku bez dohody. Informoval o tom v neděli list The Observer, nedělník deníku The Guardian.

Okresní soud v Příbrami v neděli odpoledne poslal do vazby osmadvacetiletého muže, který v pátek přepadl banku v Příbrami a držel v ní rukojmí.

Zahraniční pracovníci poslali v loňském roce z Česka domů 47,6 miliardy korun, což bylo o 7,1 miliardy více než o rok dřív. Téměř třetina peněz putovala na Ukrajinu, deset miliard směřovalo na Slovensko. Vyplývá to z údajů, které Český statistický úřad zveřejnil v časopise Statistika&My.

Agentura pro civilní letectví Spojených Arabských emirátů (GCAA) zvažuje obnovení letů národních leteckých společností do syrské metropole Damašku. Informovala o tom dnes agentura Reuters.

