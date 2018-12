Kudy z nudy? Za adrenalinem na D1!

VIDEO KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

... k této zážitkové turistice zvou ministr dopravy Dan Ťok a Ředitelství silnic a dálnic s.r.o.

Na portálu vládní agentury CzechTourism si můžete vybrat z bohaté nabídky letních adrenalinových aktivit (Kudy z nudy - tady). Najdete tam horolezectví, paragliding, bungee jumping, rafting, potápění, kitesurfing...

V zimě je to však s výběrem horší. Ještěže máme D1, jinak by v Česku byla nuda jako v Brně.

Když zasněží, stačí vyjet po dálnici na Vysočinu, nejlépe do oblastí Humpolce, a dostane se vám pořádná porce adrenalinových zážitků. Pravda, není zadarmo, ani se slevou, jako jiné báječné věci, které Babišova a Hamáčkova vláda nabízí, zaplatíte za ni dálniční známkou, tedy 1500 korunami. (Ačkoli, kdoví… někteří poslanci už slevu navrhují.)

Za povyražení, které může trvat až 14 hodin, je však i současná láce snesitelná, nemyslíte? Připomeňme si, komu se za ně patří poděkovat:

1) Stavařům

Pat a Mat by svou práci zvládli líp než konsorcium, které pracovalo na Vysočině v kritickém úseku mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem. Triumvirát firem Geosan (Česko), Toto Costruzioni Generali (Itálie) a SP Sine Midas Stroy (Kazachstán) se během stavby rozpadl. Zanechal po sobě rozkopaný úsek se zúženými jízdními pruhy, které ztěžují zimní údržbu.

2) Ředitelství silnic a dálnic

Přihlíželo rozpadu konsorcia a tomu, jak se termíny prací postupně odsouvaly. Za záchrannou brzdu zatáhlo a stavaře vypoklonkovalo až ve chvíli havárie-kalamity.

3) Ministru dopravy

Dan Ťok zůstal stát jako solný sloup. Že sněží? Já doufal, že do půli prosince sníh padat nebude, pravil. Ach jo.

Vypadá jako popletený ministr pro administrativní záležitosti Jim Hacker z politického sitcomu Jistě, pane ministře. Někdy není jasné, zda to, co říká, myslí vážně, nebo si dělá legraci. Třeba když upozorňuje: "A pro ty, kteří si toho nepovšimli: My tu dálnici postupně zprůjezdňujeme!"

Kompetenčně vzato, Ťok je odpovědný za Ředitelství silnic a dálnic a za jeho šéfa Jana Kroupu. To mu nikdo neodpáře.

4) Silničářům

Je to fakt nadělení: Přijde prosinec a Matka příroda se rozhodne, že Vysočinu zachumelí. Čert aby ji…

Pravda, silničáři se snažili solit, byť se zpožděním. Když vám ale k tomu zatarasí zúženou vozovku kamiony, je to svízelné.

Malér je i to, že silnice, kterou posypete, za dvacet minut zase namrzne. Tím spíš, když mráz není třeskutý. To aby se solilo nepřetržitě. Není snad chyba v posypovém materiálu?

Říká se, že sůl je nad zlato. Ta, kterou používají silničáři na Vysočině, však stojí – však víte, za co…

5) Natvrdlým řidičům

Mnozí z nich nenechávají mezi pruhy bezpečnostní uličku pro sanitky, policii a sypače. Minulý týden ve středu a ve čtvrtek na záběrech pořízených v zácpě u Humpolce bylo vidět náklaďák najíždějící do levého zúženého pruhu. Vůz v něm uvízl, nemohl dopředu, ani dozadu a zablokoval pruh užším osobním autům.

Situace na D1 leckdy připomíná scény z postapokalyptického světa. Pohybuje se tam mnoho "Šílených Maxů".

Modernizace klíčové dálniční tepny začala před pěti a půl roky. Letos měla být hotova. Ze 162 kilometrů je však opravena a upravena pouhá polovina. Ministerstvo dopravy posunulo závěr prací na rok 2021.

Zlatý voči. Problémy se zmíněným konsorciem naznačují, že budou další zpoždění a další odklady. Nedejte se zmást odhodláním ministra Ťoka a ředitele Kroupy. O adrenalinové povyražení na D1 vás oni a nejspíš ani jejich nástupci nepřipraví.

Až bude modernizace dokončena, zjistí, že na D1 potřebujeme další pruh. Nastane čas začít s modernizací další…