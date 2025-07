10 nejlepších šťovíkových polévek: Od klasiky po lehké variace

Jakmile se to začne vařit, přidejte nasekanou zeleninu. Dle chuti můžete přidat kopr a prolisovaný stroužek česneku. Jakmile se to začne vařit, ihned to vypněte. Nechte to několik minut louhovat pod zavřenou poklicí. Na talíř můžete dát i půlky uvařených vajec.