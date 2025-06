Co s třešněmi? 8+1 lahodných receptů

Prosejte mouku pomocí síta. Přelijte do nádoby na těsto. Přidejte 2 lžíce krystalového cukru a sůl.

Do mouky rozklepněte vejce a vypracujte měkké těsto. Nemělo by se lepit. Zabalte do potravinářské fólie a nechte půl hodiny v lednici odpočívat.