Teroristický útok na pláži v Sydney odsoudily EU, USA a některé evropské země
14. 12. 2025 – 17:43 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Dnešní teroristický útok na židovskou komunitu slavící na pláži v Sydney svátek chanuka již odsoudili představitelé Evropské unie, Spojených států a některých evropských zemí.
Při útoku dvou střelců na pláži Bondi Beach zahynulo 12 lidí včetně jednoho z útočníků. Druhý byl postřelen a zadržen, uvedla australská policie.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla, že je útokem šokována, a vyjádřila soustrast rodinám obětí a jejich blízkým. "Evropa stojí při Austrálii a židovských komunitách, ať jsou kdekoliv. Jsme sjednoceni proti násilí, antisemitismu a nenávisti," napsala na sociální síť X.
"Sdílíme bolest australského lidu a i nadále budeme neúnavně bojovat proti nenávisti antisemitismu, která zraňuje nás všechny, kdekoliv udeří," napsal na X francouzský prezident Emmanuel Macron.
Šok nad útokem vyjádřil také německý kancléř Friedrich Merz. "Je to útok na naše společné hodnoty. Musíme bojovat proti antisemitismu, tady v Německu a po celém světě," napsal na X.
Podle britského premiéra Keira Starmera bude Británie vždy stát při Austrálii a při židovské komunitě. "Antisemitský teroristický útok proti židovským rodinám slavícím chanuku" označil na síti X označil za "odporný".
Rovněž americký ministr zahraničí Marco Rubio jménem Spojených států útok odsoudil a na X napsal: "Pro antisemitismus není na tomto světě místo. Naše modlitby patří obětem tohoto hrůzného útoku, židovské komunitě a australskému lidu."
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu obvinil australského premiéra Anthonyho Albanese z nečinnosti. "Před třemi měsíci jsem australskému premiérovi napsal, že jeho politika přilévá olej do ohně antisemitismu," uvedl podle agentury AFP Netanjahu. "Antisemitismus je rakovina, která se šíří, když vůdci mlčí a jsou nečinní," dodal. Albanese dnešní útok již dříve označil za šokující a znepokojující a slíbil vymýtit "nenávist, násilí a terorismus".