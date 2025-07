Kariéra naostro: Kdo se pro roli svlékl dřív, než byl slavný?

Kdo z dnešních hollywoodských ikon se na výsluní prodral skrze odvážné (a někdy velmi odhalené) role? Někteří by možná dnes nejraději tuto vzpomínku vymazaly ze své filmografie.

Madonna

Za první nahé focení dostala 10 dolarů. Když se později rozhodla dobýt Hollywood, vsadila na tělo a kontroverzi. Ve filmu Body of Evidence (1993) předvedla vše a kritici ji za to rozcupovali. Madonna ale dokázala, že pády jí nevadí. Když to nevyšlo s herectvím, zkusila to jako režisérka. Ani tam to moc neklaplo. Ale popová královna zůstává.

Angelina Jolie

Dnes je z ní matka mnoha dětí a ambasadorka OSN, ale kdysi byla rebelkou s ostrými lokty a ještě ostřejšími rolemi. Ve filmu Gia předvedla nejen tělo, ale i surovou sílu herectví. A že se svléká ráda? Ve filmu Wanted odhalila potetovaný zadek – a dostala za to 15 milionů dolarů. Ano, za jednu scénu.

Carmen Electra

Než se proslavila jako sexy plavčice z „Pobřežní hlídky“, objevila se Carmen Electra (rodným jménem Tara Leigh Patrick) v roce 1994 v seriálu Erotické zpovědi. Nešlo sice o žádný veleúspěch, ale rozhodně v něm ukázala víc než jen herecký talent. O dva roky později už ji znal celý svět a červené plavky se staly jejím poznávacím znamením.

Charlize Theron

S rolí v Drsný a drsnější přišla i první pořádná dávka erotiky. Theron, zvyklá z modelingu na odhalené pózy, se ve filmu předvedla bez ostychu a hned zaujala. Později se nebála ani scén v Ďáblově advokátovi nebo Pravidlech moštárny. Erotika u ní nebyla účelová, ale přirozená součást příběhu.

Catherine Zeta-Jones

Než získala Oscara a srdce Michaela Douglase, vklouzla mladá Catherine do role ve filmu Šeherezáda a Gentleman. Film sice propadl, ale scéna, kde se Zeta-Jonesová vznáší nahá na malované bárce, ulpěla v paměti nejednoho diváka. Sama herečka se prý nestyděla, naopak, chtěla se ve své první velké roli ukázat v celé své kráse. Dnes je každá její vteřina v reklamě oceněna 4000 eury.

Penélope Cruz

Nerada se svléká, ale kvůli filmu Šunka, šunka udělala výjimku. Bylo jí teprve sedmnáct, partnerem jí byl Javier Bardem (ano, budoucí manžel), a roli přijala pod podmínkou, že erotika nebude samoúčelná. Výsledek? Smyslné scény, které herečku katapultovaly do světa filmu a k Bardemovi blíž.

Natasha Henstridge

Z modelky rovnou do role mimozemské krásky s vražedným sexappealem ve filmu Mutant. Natasha Henstridge se zde ukázala tak, jak ji pánbůh stvořil a její postava, lákající muže na smrtelný sex, se stala kultem 90. let. Za roli získala 100 000 dolarů. A i když se z ní nestala hollywoodská stálice, v televizi se nakonec uchytila skvěle.

Eva Green

Film Snílci Bernarda Bertolucciho ji katapultoval do centra pozornosti. Skandální debut, v němž hrála po boku dvou mužů a odhalila úplně vše, jí rodiče i agent rozmlouvali. Ale Eva si stála za svým: „Je to umění.“ A od té doby se nahých scén nebojí, ba naopak. Stala se symbolem evropské herecké odvahy a estetiky.

Demi Moore

Ještě jako Demetria Gainesová se objevila v explicitních záběrech, které jí pomohly vydělat na plastiku. Investice se vyplatila. Z plaché dívky se zrodila ikona. Nahoty se nikdy nebála a sama říká, že to je jednoduše proto, že „většina mých filmů jsou příběhy o lásce“. Ve filmu Striptýz pak dokonce dostala rekordní honorář- 12,5 milionu dolarů.

Uma Thurman

Ve filmu Henry a June, který se kvůli množství nahoty stal prvním americkým snímkem s ratingem „NC-17“, předvedla Uma nejen své tělo, ale i výjimečný talent. Kritici mluvili o nové múze pro intelektuály. Sama Uma tehdy říkala, že raději hraje nahá, než aby byla „v duši prázdná“.

Jaime Pressly

Její první film Jedovatý břečťan: Pokušení z ní udělal sexsymbol přes noc. Sama herečka přiznává, že s nahotou nikdy problém neměla, považovala ji za součást cesty k úspěchu. A i když se nikdy neproslavila tak jako Jolie nebo Theron, v televizním světě si vydobyla pevné místo.

Cesta ke slávě bývá klikatá a někdy i pořádně odhalená. Zatímco některé z těchto hvězd by možná své erotické začátky nejraději zapomněly, jiné si za nimi hrdě stojí. Jedno je jisté: talent ani krása se nezapřou. A když se k nim přidá odvaha riskovat, může z toho vyrůst celosvětová hvězda. Dokonce i s Oscarem na poličce.