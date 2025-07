Stáří ve vlastním stylu: V šedesáti už se dnes žije stylem čtyřicátníků

1. 7. 2025 – 7:49 | Magazín | Žanet Ka

Lyžují, blogují, podnikají, randí. Dnešní šedesátníci si užívají život naplno, přesto jsou na papíře zařazeni mezi „seniory“. Ale kdo dnes určuje, od jakého věku jsme „staří“ – a co to vlastně znamená? Věk se nepočítá jen čísly. Počítá se radostí, zvídavostí a tím, co všechno si ještě dovolíme.

Dnes už nestačí říct: „Od šedesáti jste starý člověk.“ Svět se změnil a s ním i způsob, jakým stárneme – nebo spíš nestárneme. Šedesátníci dnes létají po světě, zapisují se do kurzů italštiny, podnikají a zamilovávají se. Přesto podle tabulek Světové zdravotnické organizace vstupují do stáří právě ve chvíli, kdy začínají žít možná nejplnohodnotněji.

Statistiky rády škatulkují. WHO i demografie hovoří o stáří od 60 let, OSN to posouvá alespoň na 65. Ale i to je málo – realita už dávno utekla papírovým definicím. Proto vědci i psychologové přicházejí s novým rozdělením:

60–74 let: mladší senioři , často stále pracující a aktivní

75–89 let: vyšší stáří , kde je třeba více pečovat o zdraví, ale stále se žije kvalitně

90+: dlouhověkost , fáze obdivu, kdy vitální mysl budí úctu a inspiraci

Jenže i tohle jsou jen pokusy dát do řádků něco, co se do řádků nevejde. Skutečné stáří není o čísle v občance – ale o postoji. O tom, jestli se těšíme na zítřek, jestli si ještě dovolíme smát se nahlas, plánovat dovolenou nebo si koupit kytici jen tak pro radost.

Čísla stárnou rychleji než lidé

Zatímco věk v dokladech neúprosně přibývá, realita ukazuje něco jiného. V šedesáti dnes lidé běhají maratony, šplhají po horách a mají chuť začít nový život. A naopak – čtyřicátníci unavení životem se mohou cítit jako by jim bylo devadesát.

Moderní stáří je pestré. Záleží na zdravotní péči, výživě, ale i na tom, jak moc jsme součástí světa. Jestli nás baví se učit, být s lidmi, tvořit. Psychologie tomu říká kognitivní rezerva – zásoba duševní svěžesti, která se buduje celý život. A ta se dá trénovat. Mozek potřebuje podněty, vztahy, smysl. To všechno chrání naši duševní vitalitu víc než genetika.

Jak se stát stoletým – a užít si to

Tajemství dlouhověkosti? Ne počítat roky, ale smát se co nejčastěji. Století lidé napříč kulturami mají překvapivě podobné psychologické návyky. Většinou:

Zvládají stres s nadhledem Mají přátele a nebojí se vztahů Věří – ať už v Boha, přírodu nebo v to dobré v lidech Zůstávají zvědaví Radují se z maličkostí

K tomu přidejme pohyb (třeba i jen svižné procházky), zdravé jídlo a trochu disciplíny. Ale hlavně: žádné věkové škatulky.

Mladí duchem, mladí činem

Možná je čas přestat se ptát, kdy začíná stáří. Mnohem důležitější otázka je: jak se dnes cítím? A co si ještě chci splnit?

Protože stáří není konec. Je to etapa, kdy máme konečně čas žít podle sebe. A když si dovolíme nezestárnout v hlavě, tělo nás často překvapí.