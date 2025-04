Slavná zpěvačka je jak vyměněná: Překonala slzy po rozchodu a už se zase umí smát

Oblíbené zpěvačce docela dlouho nebylo do smíchu, musela totiž překousnout rozpad skoro třicetiletého vztahu.

Na Ceny Anděl samozřejmě dorazila obrovská plejáda celebrit a osobností známých ve veřejném životě. U jedné ale panovala lehká nejistota: Oblíbená zpěvačka Anna K. se nějakou chvíli na zábavu moc necítila, musela se totiž vypořádat s rozpadem vztahu.

Imaginární dýka do zad přišla od bývalého snoubence Tomáše Varteckého. S ním měla loni vstoupit do manželského svazku, jenže místo vykročení do svatebního štěstí přišla studená sprcha. Byli spolu úctyhodných 27 let, ale vztah se rozpadl.

A to samozřejmě zabolí až do nejhlubšího nitra: „Tak a je tu konec tohoto pro někoho z vás určitě milého a veselého roku. Pro mě to byl ale bohužel čas, který bych nikomu nepřála zažít. Byl plný bolesti, slz a nepochopitelných změn, zrad a křivd. Ohlížet se za ním nemám vůbec v úmyslu,“ psala Anna K. na Instagramu.

Existují dohady, že Vartecký prostě odešel za jinou. To on sám ale popírá: „Můj nový vztah s Marťou musím také potvrdit, ale co musím vyvrátit, je, že by byla důvodem rozchodu. Marťu jsem poznal v dubnu 2024 až po ukončení vztahu s Annou K.,“ psal na sociální sítě.

Ať už to bylo jakkoliv, teď se už zdá, že minulost nechala minulostí a na akci dorazila rozzářená a plná úsměvů. Že by už snad měla novou známost? Nebo se prostě rozhodla nenechat hněv a bolest zvítězit? Tak či tak, rozesmáté jí to sluší daleko víc.