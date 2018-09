STAN si nárokuje monopol na starosty. V Praze žaluje volební konkurenci

6. 9. 19:59

Anonymní článek v americkém deníku The New York Times, ve kterém údajný blízký spolupracovník prezidenta USA Donalda Trumpa popisuje, jak část Bílého domu hlavu státu všelijak usměrňuje a obchází, vyvolal ve Washingtonu doslova hon na autora. Snaha co nejdříve zjistit jméno pisatele dovedla už některé členy Trumpovy administrativy k tomu, aby vydali bezprecedentní prohlášení, v němž se od textu distancují.