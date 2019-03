Žlutý baron před soudem. Zrušte pokutu za knihu o Babišovi, žádají její autoři

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Před soud se po více než roce od podání žaloby dostává spor o pokutu za propagaci filmu Selský rozum a knihy Žlutý baron. Tu předloni po sněmovních volbách udělil Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí spolku Svoboda projevu, údajně proto, že se jako nekandidující spolek zapojil do předvolební kampaně. Členy spolku jsou autoři knihy Žlutý baron, která popisuje podnikání předsedy hnutí ANO a nynějšího premiéra Andreje Babiše, píše Robert Malecký na webu Hlídací pes.

Podle Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí se měli Jakub Patočka, vydavatel Deníku Referendum, a jeho kolegyně Zuzana Vlasatá (respektive spolek Svoboda projevu, který pro účely propagace knihy Žlutý baron založili) dopustit přestupku tím, že se zapojili do politické kampaně bez předchozí registrace.

Spolek se správní žalobou u Krajského soudu v Brně domáhá zrušení pokuty 27 tisíc korun. Žaloba směřuje právě proti dohledovému úřadu a soud o ní bude rozhodovat v pátek.

Ale nejde jen o pokutu jako takovou; tu za spolek ostatně uhradil Nadační fond nezávislé žurnalistiky, který se s podáním žaloby ztotožnil a za novináři stojí.

"Řízení podle nás vůbec nikdy nemělo být zahájeno, protože je nepřípustným zásahem do svobodného výkonu novinářské profese. Udělení pokuty pak považujeme za skandální útok na svobodu slova. Nejde pouze o nás, ale o prostor svobodného novinářství tady," říká Jakub Patočka.

Na podnět hnutí ANO

Úřad pro dohled nad nad hospodařením politických stran a politických hnutí pokutu vysvětlil tím, že se novináři zapojili do předvolební kampaně, aniž by pro to měli potřebnou registraci.

Konkrétně tak, že v médiích inzerovali svá setkání s občany, na nichž knihu o podnikání Andreje Babiše představovali spolu s promítáním dokumentárního filmu Selský rozum. Úřad řízení zahájil na základě podnětu politického hnutí ANO.

"Zadal novinovou inzerci celkem pro 61 besed v době od května do července na různých místech ve všech krajích České republiky, které byly spojené s projekcí dokumentárního filmu a prodejem knihy týkající se předsedy subjektu kandidujícího ve volbách do sněmovny," komentoval rozhodnutí úřadu na podzim roku 2017 jeho předseda Vojtěch Weis.

Zákonná výše možné pokuty činí až 100 tisíc korun, při jejím stanovení úřad podle Weise sledoval prý preventivní funkci.

Pokutu dostal i Babiš

Jakub Patočka nyní hovoří o alibismu úředníků, kteří podle něho podlehli tlaku ze strany Andreje Babiše. Zmiňuje pokusy zakázat veřejné akce představující knihu místními činovníky ANO, trestní oznámení na autory podané Vodňanskou drůbeží nebo snahu blokovat odvysílání z knihy vycházejícího dokumentu Selský rozum v České televizi a osobní útoky v Babišových médiích.

"Upřímně řečeno si myslím, že v úřadu předpokládali, že jim to v našem případě projde snáz než třeba v případě kolegy Kmenty, a chtěli prostě nějak kompenzovat vcelku směšnou pokutu udělenou Babišovi," říká Patočka.

Pokutu od úřadu totiž dostalo i hnutí ANO – v jeho případě šlo o 31 tisíc korun kvůli Babišově knize „O čem sním, když náhodou spím“, kterou rozdávalo v předvolební kampani. Úřadu se nelíbilo, že v prvním vydání knihy, šlo o zhruba 30 tisíc výtisků z celkových 300 tisíc, chyběly povinné informace o zadavateli a zpracovateli.

"Věcně je rozhodnutí úplně absurdní, protože – jak dokládáme v knize – každé jedno vydání Lidových novin a Mladé fronty Dnes lze pokládat za neregistrovanou volební kampaň politického hnutí ANO a je porušením zákona, že jeho noviny nevycházejí během volební kampaně bez označení zadavatele a zhotovitele politické reklamy," namítá Patočka.

Rozhodnutí soudu nechce vydavatel Deníku Referendum předjímat. "Jsme rozhodnuti využívat všech opravných prostředků tak dlouho, dokud rozhodnutí, které považujeme za nespravedlivé, nepřijatelné a dlouhodobě nebezpečné pro všechny novináře tady, soudní moc nezruší," říká Jakub Patočka.

Robert Malecký pro Ústav nezávislé žurnalistiky