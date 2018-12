Babiš má na výběr: Demise, nebo Agrofert bez dotací

GALERIE KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

… anebo jeho právníci najdou kličku, která mu umožní podržet si byznys i vládu?

Evropská komise pozastavila výplatu dotací Agrofertu. Peníze neuvolní, dokud se neprokáže, že Andrej Babiš není ve střetu zájmů.

Prostě to vyřešíme

Co s tím? Babiš si může vzpomenout na jeden z billboardových sloganů ANO, na kterém bylo napsáno "prostě to vyřešíme", a případ rozetnout.

V zásadě bude mít na výběr ze dvou jednoduchých řešení:

1) Zůstat v čele vlády a ponechat Agrofert bez evropských dotací, či aspoň bez jejich části.

2) Podat demisi a uvolnit dotace pro Agrofert.

Zatím Babiš hledá třetí cestu. V dopise komisaři Oettingerovi, který získal web iRozhlas (tady), ujišťuje, že "podnikne veškerá opatření k tomu, aby jeho aktivity byly v plném souladu s evropskou legislativou".

Pokud ale Babišovi právníci nevymyslí nějaký důmyslný postup ve stylu chytré horákyně – "ani pěšky, ani na voze", zbývají jen zmíněné dvě možnosti.

Jak na to

Nařízení Evropské komise 2018/1046 (tady) z letošního srpna mnoho prostoru k právním kličkám neposkytuje. Posuďte sami.

"Střet zájmů nastává, když je z rodinných důvodů, z důvodů citových vazeb, politické nebo národní spřízněnosti, hospodářského zájmu nebo z důvodů jiného přímého či nepřímého osobního zájmu ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí," píše se v jeho klíčovém ustanovení.

Rodinný důvod je zřejmý, premiérova manželka Monika dohlíží na Babišovy zájmy ve vedení obou fondů, které Babiš pro správu svého majetku vytvořil. Jistě, může z fondů odejít. Babiš tam ale má další své lidi.

Hospodářský zájem na prosperitě vlastní korporace však personální změnou nebo změnou struktury fondů Babiš neodstraní.

Kváká, je to kachna

Posudek právní služby komise upozorňuje, že Andrej Babiš je v tomto případě beneficientem. To je ten, kdo má prospěch z fungování svěřenských fondů, do kterých loni Agrofert strčil.

"Smyslem fondů je řídit společnost Agrofert a Agrofert Group a chránit zájmy zakladatele fondů (Babiše)," cituje z posudku deník The Guardian. Majetek se k Babišovi po odchodu z vlády samosebou vrátí, takže premiér má osobní zájem na prosperitě svých firem.

Právní služba Evropské komise dospěla k závěru, že Babiš může využívat postavení premiéra k tomu, aby jednal ve prospěch Agrofertu, aby ho preferoval. Netvrdí, že to "dělá", ale že to ze své pozice "dělat může". Už to však znamená, že je ve "střetu zájmů".

Jasný důkaz, že Babiš své postavení zneužívá, není. Když ale něco vypadá jako kachna, chodí to jako kachna, kváká to jako kachna, pak to bývá kachna.

Ohánět se tím, že Babiš splnil požadavky českého zákona o střetu zájmů, nedává u dotací smysl. Rozdělování evropských peněz se řídí evropskými pravidly, a ta jsou od srpna přísnější.

Nařízení komise o střetu zájmů platí také pro Česko, a není podmíněno tím, že je zákonodárci začlení do domácího právního řádu.

Vypasená korporace

Pokud bych si měl tipnout, jakou možnost si Babiš vybere, zda dotace pro Agrofert, nebo vládu, volil bych druhou možnost.

Stejný názor vyslovil agrární analytik Petr Havel v rozhovoru pro deník E15. "Dotace se na příjmech Agrofertu nějak zásadně nepodílejí. Byla by to pro něj (Babiše) komplikace, ale jeho firmy by to patrně přežily," řekl.

K tomu se patří doplnit dvě čísla. Evropské dotace pobírá Babiš ve výši dvě miliardy korun, obrat jeho impéria však dosahuje 160 miliard. K obratu a ziskům Agrofertu přispívají četné státní zakázky, které si Babiš ve vládě může pohlídat.

Je tedy zřejmé, že Babišova vypasená korporace se bez přikrmování dotacemi obejde. Dokonce ani nemusí nijak výrazně zhubnout.

Co se ještě může stát

Evropské dotace jsou nejprve vypláceny ze státní pokladny, teprve poté se zasílá žádost o úhradu do Bruselu. Takže v příštích měsících bude Agrofert dotace dostávat.

Potom mohou nastat dva scénáře:

a) Pokud spor dopadne v Babišův prospěch (střet zájmů bude zažehnán), požádá ministerstvo financí Evropskou komisi, aby vyplacené dotace Česku proplatilo. Nic by tomu nemělo bránit.

b) Když se střet zájmů potvrdí a Babiš ze Strakovy akademie neodejde, mělo by ministerstvo financí další dotace (aspoň jejich část) zastavit a žádat Agrofert, potažmo Babiše, aby peníze vrátil. Důvod je nasnadě: Výdaje státního rozpočtu s nimi nepočítají a chyběly by v závěrečném účtu.

Je otázkou, zda by Agrofert přišel o všechny evropské dotace, nebo jen o některé. Pravděpodobnější je druhá varianta.

Nedostal by dotace z kapitol rozvoj venkova a politika soudržnosti. Nárokové dotace na hektar půdy nebo třeba litr mléka by nejspíš dostával dál, protože ty vláda nemůže ovlivnit, jsou vypisovány v Bruselu.

Dotace Palečkům

Ztráta dotací pro Agrofert každopádně není žádnou katastrofou. Dotace mohou dostat jiní. Beztak se brzy budou rozdělovat podle jiných pravidel.

V Bruselu se chystá nové rozpočtové období na roky 2021 až 2027. Vše přitom vypadá tak, že v tomto období se dotace přesunou od velkých potravinářských koncernů typu Agrofert ke středním a malým zemědělcům a potravinářům.

Velké podniky, na rozdíl od malých, snadno dosáhnou na úvěry, mají dostatek kapitálu, bez dotací se obejdou. Ostatně, Agrofert by byl v plusu i bez nich, loni vykázal zisk 4,8 miliardy.

Dotace by proto neměli čerpat obři, ale Palečci.

Že by Andrej Babiš byl schopen nasekat z obra Agrofertu tisíce Palečků - dotovaných Čapích hnízd?