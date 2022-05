Aktualizováno: „Zlu je vždy potřeba se postavit.“ Čaputová v Resslově ulici uctila památku parašutistů

(AKTUALIZOVÁNO, 17:55) Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová zahájila dnes svou návštěvu Prahy v Resslově ulici uctěním památky československých parašutistů Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše, kteří před 80 lety uskutečnili atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

Prezidenta Miloše Zemana při ceremoniálu zastoupil ředitel zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák. Čaputová později odpoledne spolu s předsedkyní Sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09), ministrem vnitra Vítem Rakušanem a dalšími českými politiky uctila parašutisty také na pražském Žižkově.

Pietnímu aktu v Resslově ulici přihlížely za silného deště desítky lidí, vedle Čaputové a Jindráka se ho zúčastnily také ministryně obrany Jana Černochová či starostka Prahy 2 Alexandra Udženija. Čaputová v rámci svého dalšího programu zamířila do žižkovského parku Ohrada.

Čaputová si po pietním aktu prohlédla kostel svatých Cyrila a Metoděje, ve kterém se Gabčík a Kubiš ukrývali a později spolu s dalšími pěti parašutisty v červnu 1942 po boji zemřeli. Čaputová kostel označila za silné místo. „Jsem velmi ráda, že jsem to mohla vidět, včetně těch autentických detailů, které jsou fyzicky znázorněné v souvislosti s těmi boji, které tu probíhaly,“ řekla novinářům. Kryptu dnes nebylo možné navštívit kvůli rekonstrukci.

Déšť poznamenal i druhý pietní akt, kterého se dnes slovenská prezidentka zúčastnila na místě věnovaném hrdinům operace Anthropoid v parku Ohrada v Praze 3. Prezidentka v krátkém projevu zdůraznila silné spojení mezi českým a slovenským národem včetně společné historie. Připomněla, že jeden z výsadkářů, kteří zabili Heydricha, Jozef Gabčík byl Slovák. Atentát má podle ní má váhu i pro současnost, a to v obecné pravdě, že zlu je vždy potřeba se postavit.

Podobně se ve svých projevech vyjádřili i Pekarová a Rakušan, a to i v souvislosti s nynějším odporem Ukrajiny proti ruské agresi. „Před 80 lety se u nás psaly dějiny, nyní se píší nedaleko od nás,“ řekla Adamová Pekarová. Rakušan také zdůraznil statečnost Ukrajinců, kteří podle něj dokazují, že i dnes lze projevit hrdinství. „To nejmenší, co pro ně můžeme udělat, je postarat se o jejich ženy a děti, a to také děláme,“ doplnil.

