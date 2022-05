Dohra aféry Partygate. Britský premiér zmírnil etický kodex pro vládu

Johnson tak učinil jen několik dní poté, co vyšlo najevo, že za večírky v Downing Street, které se konaly za koronavirové uzávěry navzdory tehdy platným restrikcím, stojí selhání ve vedení britské vlády.

Členové vlády, kteří poruší kodex etických zásad, již nebudou muset automaticky rezignovat nebo čelit odvolání. Podle britské vlády by totiž bylo „nepřiměřené“, kdyby její členové museli přijít o svou práci kvůli „drobným“ přestupkům. V případě, že se ministři dopustí nějakého prohřešku, premiér nařídí například veřejnou omluvu nebo odebrání části platu.

Dříve se očekávalo, že ministři, kteří kodex poruší, budou odvoláni nebo sami odstoupí. Dosavadní verze dokumentu uváděla, že čelní představitelé britské vlády by měli rezignovat, pokud parlament úmyslně uvedou v omyl.

Samotného Johnsona nyní čeká vyšetřování parlamentního výboru, který chce zjistit, zda záměrně klamal poslance, když jim tvrdil, že se v souvislosti s večírky pořádanými v době lockdownu nedopustil žádného porušení pravidel.

Pokud nějaký člen kabinetu kodex poruší, premiér se může o trestu poradit s nezávislým poradcem, konečné rozhodnutí ale bude podle poslední aktualizace na něm.

Zpráva úřednice Sue Grayové o porušování protiepidemických opatření uvnitř Johnsonovy kanceláře vyvolala ostrou kritiku britské vlády. Johnson však nadále tvrdí, že o rozsahu večírků ve svém úřadě nevěděl, ačkoli se několika akcí účastnil, a odmítá rezignovat.

Disgraceful move by Boris Johnson. He wants to change the ministerial code so MPs no longer have to resign for breaching it. In no other job would you be allowed retrospectively to change rules that you yourself have broken #BorisJohnsonMustResign pic.twitter.com/kmrinQoDbi