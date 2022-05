Česko si dnes připomíná 77 let od povstání i konce války

Praha i další česká města si dnes připomenou 77 let od Pražského povstání i konce druhé světové války. Vzpomínkové akce se budou konat po celé metropoli, ale také třeba v Plzni, Nepomuku nebo Domažlicích.

Hlavní pietní akt se tradičně uskuteční u historické budovy Českého rozhlasu, u které se vedly v květnových dnech 1945 jedny z nejtěžších bojů a kde tehdy zemřely desítky obránců. S projevy letos vystoupí například předseda Senátu Miloš Vystrčil nebo předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

Vzpomínkové a pietní akce se budou ale v Praze konat i na dalších místech spojených s Pražským povstáním. Lidé se sejdou například u Vrchního soudu v Praze, u Staroměstské radnice, u mostu Barikádníků nebo v tzv. pankrácké sekyrárně, kde bylo za druhé světové války popraveno gilotinou přes tisíc lidí.

Květnové události z roku 1945 si dnes připomenou i další česká města. V Plzni začnou čtyřdenní Slavnosti svobody, oslavy konce druhé světové války se uskuteční také v Domažlicích a Nepomuku.

Plzeňské oslavy

Položením věnců a květin u Památníku 2. pěší divize začaly dnes v Plzni oslavy 77. výročí konce války. Na Slavnosti svobody, které potrvají do neděle 8. května, přijeli tři američtí a dva belgičtí veteráni, kteří v roce 1945 osvobozovali město. Pietní akt u památníku na Chodském náměstí sledovali všichni tři Američané ve věku 97 až 98 let.

„Je vždycky krásné vracet se na místo, které milujete, protože my nezapomínáme,“ řekl dnes ČTK 97letý Herman Geist. Kromě něj přihlíželi ještě George Thompson a Richard Piper a desítky synů, dcer a vnuků a příbuzných veteránů, kteří už nežijí. Děkovalo jim potleskem přes 150 lidí.

„Cesta z New Yorku byla dlouhá, museli jsme čekat na letištích, třeba v Curychu přes tři hodiny. Ale jsme hrozně rádi, že jsme tady a že jsme to zvládli. Letos je tady se mnou 15 členů mojí rodiny a všichni chtěli přijet,“ uvedl Geist, který zpravodaje ČTK pozdravil „Dobrý den“. Nikdy nepochyboval o tom, jestli přijet do Plzně, vždycky to chtěl. Potvrdil, že se zúčastní všech oficiálních akcí v Plzni a okolí a v neděli dopoledne pojede v americkém džípu v Konvoji svobody (Convoy of Liberty). „Přijel jsem tehdy na džípu do Plzně, takže musím,“ dodal.

Při americké hymně drželi všichni veteráni, jejich rodiny i příbuzní ruku na srdci, tři osvoboditelé pak i při české hymně. Z chodského náměstí přejeli do Husovy ulice k Památníku 16. obrněné divize a Památníku vojákům bojujícím na západní frontě.

„Dnes jsme vlastně odstartovali celé slavnosti,“ řekla městská radní Veronika Jilichová Nová. Plzeň je podle radní jediné město v Evropě, které každoročně organizuje tak velkolepé oslavy s účastí amerických veteránů, obdobné jsou jen na vyloďovacích plážích v Normandii.

Slavnosti očekávají opět desetitisíce návštěvníků z ČR i z ciziny, nabídnou dobové vojenské kempy a jízdu vojenské techniky s 250 vozy. Hlavní vzpomínkový akt bude v pátek 6. května od 16:00 u památníku Díky, Ameriko! Velkou událostí je sobotní slavnostní večer na náměstí, nazvaný Thank you, boys! v režii Michala Cabana.