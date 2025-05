Kreml potvrdil vyslání ruské delegace do Istanbulu, její složení zatím neurčil

14. 5. 2025 – 14:33 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Rusko určitě vyšle delegaci na čtvrteční jednání s Ukrajinou v Istanbulu, její složení však dosud nebylo stanoveno, uvedl mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov.

Informovala o tom dnes ruská státní agentura TASS. O rozhovory přímo s šéfem Kremlu Vladimirem Putinem už dříve projevil zájem ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Jeho americký protějšek Donald Trump dnes řekl, že neví, zda Putin do Istanbulu dorazí.

"Ruská delegace bude 15. května čekat na ukrajinskou delegaci v Istanbulu," řekl Peskov. Ohledně složení delegace se podle něj čeká na příslušný pokyn prezidenta Putina.

Putin, na jehož příkaz Rusko v únoru 2022 zahájilo rozsáhlou invazi na Ukrajinu, v noci na neděli projevil ochotu vést přímá jednání s Ukrajinou ve čtvrtek v Istanbulu. Nejprve se podle něj mají vést rozhovory o "základních příčinách" konfliktu a až během nich pak bude případně možné dosáhnout dohody o klidu zbraní.

Ruský prezident tak nepřímo reagoval na výzvu Ukrajiny a vrcholných představitelů klíčových evropských zemí na třicetidenní bezpodmínečné příměří, které mělo začít v pondělí. V případě, že by Rusko termín nedodrželo, pohrozili mu dalšími sankcemi. Uvedli přitom, že tento postup má podporu Spojených států i prezidenta Trumpa. Rusko mezitím podle Kyjeva své útoky neomezilo, jen za dnešní noc vyslalo na Ukrajinu 145 dronů.

Zelenskyj na Putinův návrh na přímé rozhovory uvedl, že ve čtvrtek bude v Turecku osobně a bude tam na něj čekat. O možnosti přicestovat do Istanbulu se v pondělí zmínil i Trump, který se příměří mezi Ruskem a Ukrajinou snaží zprostředkovat. Ještě dnes však svou případnou účast na rozhovorech stále nepotvrdil s tím, že ani neví, zda do Istanbulu dorazí také ruský vládce.

"(Putin) by byl rád, abych tam byl, a je to možnost... Nevím, jestli tam bude, když tam nebudu já. To zjistíme," řekl Trump novinářům na palubě Air Force One za letu ze Saúdské Arábie do Kataru. Trump je od úterý na návštěvě tří zemí Perského zálivu v rámci své první delší zahraniční cesty od lednového návratu do Bílého domu.

Ukrajinské vedení rozhodne o dalším postupu v mírových rozhovorech v Turecku, teprve až bude jasné, zda se jich zúčastní Putin, řekl dnes agentuře Reuters zdroj z ukrajinské diplomacie. "Všechno bude záležet na tom, jestli se Putin bojí do Istanbulu přijet, nebo ne. Na základě jeho reakce ukrajinské vedení rozhodne o dalších krocích," uvedl zdroj Reuters.