Život na hraně: proč jsme nejunavenější generace v historii – a co s tím můžeme dělat
28. 11. 2025 – 6:35 | Zprávy | Anna Pecena
Stres už není výjimka, ale každodenní kulisa života. Nová data ukazují, že Češi prožívají rekordní únavu, psychické napětí a ztrátu rovnováhy mezi prací a soukromím. Jak se to stalo – a hlavně, jak z toho ven?
Podle údajů Národního ústavu duševního zdraví trpí více než třetina dospělých Čechů příznaky úzkosti nebo deprese. To je nejvíc za celou dobu sledování. Psychologové vysvětlují, že člověk dnes zpracuje několikanásobně více informací než před 20 lety. Neustálé notifikace, pracovní komunikace i večer, tlak na výkon a sociální sítě vytvářejí prostředí, ve kterém se stres stal normou. Jenže normou být nemá.
Práce, která nekončí
Zlom nastal v době, kdy se rozšířil home office. Podle rozsáhlého šetření Masarykovy univerzity pracuje většina lidí z domova déle, než když chodili do kanceláře. Důvod je prostý: neexistují jasné hranice. Když je počítač na dosah, pracovní den se nenápadně natahuje. Lidé kontrolují e-maily před spaním, dokončují úkoly o víkendu a mají pocit, že musí být neustále k dispozici.
Neurologové upozorňují, že mozek vyžaduje pravidelné vypnutí. Bez něj se začne hromadit kortizol – hormon, který je v malém množství užitečný, ale při dlouhodobém stresu způsobuje únavu, poruchy spánku a oslabení imunity. Odborníci doporučují jednoduchou věc: nastavit si pevnou „digitální večerku“ a během dne vědomě zařazovat krátké pauzy. Mikroodpočinek, jen pár minut, může výrazně snížit napětí.
Wellness jako každodenní potřeba
Ještě před pár lety se wellness spojoval hlavně s víkendem v lázních. Dnes jde o základní součást hygieny života. Průzkumy ukazují, že až 52 procent Čechů spí méně, než doporučují odborné organizace včetně WHO. A právě spánek je klíč k psychické stabilitě.
Kvalitní odpočinek přitom nezačíná večer, ale během dne: omezení kofeinu odpoledne, pohyb, větrání bytu a klidnější světlo večer. Velký vliv má i prostředí spánku – tichá, chladnější místnost zvyšuje kvalitu spánku výrazněji, než většina lidí očekává.
Pravda, kterou slyšíme neradi
To, co nás unavuje nejvíc, často nejsou velké problémy, ale neustálý drobný tlak. Přepínáme se kvůli e-mailům, které mohou počkat. Držíme tempo, které nikdo nevydrží. A pak se divíme, že jsme vyčerpaní.
Řešení nebývá dramatické. Je postupné: stanovit hranice, zvolnit, vrátit se k přirozenému rytmu dne. Nejde o slabost. Je to dovednost, kterou si dnešní doba žádá.