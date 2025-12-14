Výročí, která připadají na neděli 14. prosince
14. 12. 2025 – 7:46 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Neděle 14.prosince je 348. dnem roku 2025, do konce roku zbývá 17 dní. V pražském Klementinu byla tento den naměřena nejvyšší teplota v roce 1989 (13 stupňů C) a nejnižší v roce 1840 (minus 20,1 stupně C).
Svátek má Lýdie. Je to jméno řeckého původu, které znamená "pocházející z Lýdie" (historická oblast v dnešním Turecku). K jeho známým nositelkám patří slovenská módní návrhářka Lýdia Eckhardtová.
Pranostika:
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
Narozeniny slaví:
americký astronaut z letů raketoplánem Columbia Robert Parker (1936)
americký tenista Stan Smith (1946)
bývalá brazilská prezidentka Dilma Rousseffová (1947)
australský politik Kim Beazley (1948)
baskytarista australské skupiny AC/DC Cliff Williams (1949)
španělský socialistický politik José Bono (1950)
nizozemský šachista Jan Timman (1951)
politik Josef Novotný (1952)
politik Oto Košta (1956)
lichtenštejnská sjezdařka, dvojnásobná olympijská vítězka Hanni Wenzelová (1956)
podnikatel a politik Antonín Prachař (1962)
kanadský hokejový brankář Bill Ranford (1966)
bývalá dánská předsedkyně vlády Helle Thorningová-Schmidtová (1966)
politik a ekonom Libor Michálek (1968)
zpěvák Dan Bárta (1969)
britský fotbalista Michael Owen (1979)
politik Pavel Šindelář (1980)